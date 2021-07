A casa c’è uno strumento che è veramente molto versatile perché si presta a tante piccole e utili soluzioni. Per di più è anche un rimedio naturale che permette di evitare i prodotti chimici spesso di un odore forte e sgradevole. Ecco allora 9 cose utilissime e provvidenziali che si possono fare con l’aceto a casa.

Il rimedio universale

Non ci sono molti rimedi di origine naturale che possono aiutarci nei problemi di casa. Certamente l’aceto e il bicarbonato di sodio sono quelli più utilizzati. A volte si utilizzano anche insieme soprattutto quando bisogna sfruttare l’effetto schiuma che creano, ottimo per disincrostare WC o lavandini affetti dal calcare e dalla sporcizia.

L’aceto che si utilizza in casa è quello di vino bianco che non lascia tracce a differenza di quello rosso. Per chi non gradisce l’odore a volte forte dell’aceto, vi è quello di mele che sostituisce benissimo l’aceto di vino. Una bottiglia di aceto la si può tenere in casa sia per condire l’insalata e sia per gli utilizzi domestici.

9 cose utilissime e provvidenziali che si possono fare con l’aceto a casa

Una delle cose per cui si presta l’aceto è pulire le macchie sul computer. Naturalmente bisogna prima spegnere il computer e poi con un panno inumidito da qualche goccia d’aceto diluito in poca acqua, passare sulle parti da trattare. Meglio se il tessuto è in microfibra da passare a computer spento.

La seconda cosa che può fare l’aceto è di togliere le scritte di penna dei bambini sulle superfici.

Anche le forbici possono pulirsi con l’aceto e torneranno come nuove.

L’aceto è il detergenti ideale per persiane e veneziane, oltre che per eliminare macchie e polvere. Ne basta un panno imbevuto e l’effetto sarà raggiante.

Aceto e ancora aceto

Come detto prima aceto e bicarbonato sono un’ottima soluzione, miscelati insieme per sbloccare i lavandini otturati dalla sporcizia.

Buono l’aceto anche per togliere gli adesivi, come quelli dei prezzi sugli oggetti o altri sulle diverse superfici.

Aceto anche per eliminare le tracce lasciate dai bicchieri sui mobili.

Per far rivivere i colori di un tappeto ne basta una tazza in 3,5 litri d’acqua. Poi spazzolare e i colori torneranno come nuovi.

Invece con un litro d’acqua calda e 4 cucchiai di aceto, possiamo dare tono al legno un po’ spento.

L’aceto si rivela un vero e proprio tuttofare per la casa di cui non si può proprio fare a meno. Ecco come aromatizzare l’aceto per degli usi particolari.