Un problema che colpisce tutti noi sono i piedi secchi e screpolati. Soprattutto nei mesi più freddi, i piedi tendono a seccarsi e appaiono rovinati. Il freddo, lo sfregamento e l’uso di scarpe strette finiscono per danneggiare gravemente i nostri piedi, che, poverini, sono sempre in un pessimo stato.

Per questi motivi dobbiamo prenderci cura dei piedi non solo d’estate ma anche, e soprattutto, di inverno. Oggi vedremo, perciò, perché possiamo dire basta a bicarbonato e amido ora che conosciamo il rimedio per avere piedi lisci e morbidi come la seta.

Lisci sempre e comunque se li curiamo come si deve

Per avere piedi sempre perfetti dobbiamo prendercene cura tutto l’anno. Non basta una pedicure prima che arrivi l’estate per rimediare ai danni che i piedi subiscono nei mesi freddi. Per questo motivo è importante sempre curarli con attenzione, ogni volta che ci facciamo la doccia.

Approfittando del vapore della doccia dovremmo effettuare uno scrub e passare una raspa specifica, in modo da rimuovere la pelle morta. Dopo aver asciugato i piedi accuratamente, dovremmo sempre idratarli in modo che la pelle sia sempre nutrita perfettamente.

Per ottenere un effetto emolliente ci sono molti modi, c’è chi usa pediluvi al bicarbonato e chi mette dell’amido nell’acqua per ammorbidire la pelle. Non sempre, però, abbiamo tempo a sufficienza per questo trattamento, allora dovremmo usare questa comune sostanza.

Basta bicarbonato e amido ora che conosciamo il rimedio per avere piedi lisci e morbidi come la seta

Dopo la doccia dovremmo provare ad applicare sui piedi asciutti della vaselina. Questo prodotto petrolato si può applicare con movimenti circolari in modo che si favorisca l’assorbimento.

La vaselina è una crema molto piacevole al tatto ed è perfetta nel trattamento dei piedi secchi e screpolati, riesce ad ammorbidire la pelle più secca e a favorirne l’idratazione. Perfetta anche se abbiamo calli e duroni, è addirittura usata per prevenire l’insorgenza di vesciche.

Ideale per chi non ama prodotti che contengono profumi, la vaselina è un prodotto formidabile che dovremmo rivalutare per l’idratazione di mani e piedi. Oltre ad essere efficace e comoda da usare, è molto più economica delle creme normali e secondo molti ha un effetto molto più potente.

Dopo aver spalmato la vaselina, non ci resta che ricoprire i piedi con delle calze e andare a dormire. Il giorno dopo i nostri piedi saranno visibilmente più belli, liscissimi e morbidi come la seta.

Approfondimento

Attenzione a questi errori da evitare se vogliamo piedi morbidi e profumati anche in autunno.