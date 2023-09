Sembra impossibile eppure ecco case a un passo dal mare in Italia anche a meno di 40.000 euro

Ti sei mai chiesto se è possibile comprare una casa al mare con meno di 40.000 euro? Sembra impossibile eppure non mancano le offerte di case in Italia a un passo dalla spiaggia a prezzi da vera occasione.

Se pensi che le case al mare siano un lusso per pochi, ti sbagli. Anche con un budget limitato è possibile trovare delle soluzioni interessanti e convenienti, sia in Italia che all’estero. Basta sapere dove cercare e come valutare le offerte. In questo articolo ti mostreremo alcuni esempi di case al mare con un prezzo inferiore ai 40.000 euro. Sembra impossibile eppure ecco dove trovarle.

I vantaggi di una casa al mare

Comprare una casa al mare non è solo un investimento economico, ma anche un investimento di benessere e qualità della vita. Una casa al mare ti permette di godere delle bellezze naturali, del clima mite, dell’aria salubre e delle attività sportive e ricreative che il mare offre.

Inoltre, una casa al mare può diventare una fonte di reddito aggiuntiva, se decidi di affittarla nei periodi in cui non la usi. Infine, una casa al mare può essere un’ottima soluzione per il tuo futuro, se pensi di trasferirti in pensione o di lavorare da remoto.

Sembra impossibile eppure ecco case al mare con meno di 40.000 euro

Se pensi che sia impossibile trovare delle case al mare con meno di 40.000 euro, ti sbagli. Attraverso una ricerca sul portale casa.it abbiamo individuato diverse proposte interessanti e convenienti. Per esempio, al momento della stesura di questo articolo, c’era in vendita un monolocale a Massa Carrara a 39.800 euro di 35 metri quadri a poche centinaia di metri da mare.

A Fermo c’era in vendita un appartamento di 40 metri quadri a 40.000 euro. E sempre a Fermo, sul lido era in vendita un monolocale di 45 metri quadri a 35.000 euro. Scendiamo in Puglia e a Vieste nel centro storico troviamo un monolocale di 30 metri quadri a 35.000 euro. Infine cambiando costa, in Toscana a Principina a Mare era in vendita un monolocale di 18 metri quadri in uno splendido residence con piscina. Il costo dell’immobile era di soli 40.000 euro.

Le offerte del mercato immobiliare sono molte

Come hai visto, comprare una casa al mare con meno di 40.000 euro non è un sogno irrealizzabile, ma una possibilità concreta. Quelli messi in evidenza nell’articolo sono solo degli esempi, ma con una ricerca attenta le occasioni non mancano. Basta fare delle ricerche accurate e approfittare delle offerte del mercato immobiliare.