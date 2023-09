Belle case a 30.000 euro e qualità della vita eccellente nella città italiana dove sempre più persone vanno a vivere

Sempre più persone decidono di trasferirsi in una città italiana del Nord Italia cosiddetta di provincia. Qui i prezzi delle case sono bassi e la qualità della vita davvero è eccellente.

Se la vita nella grande città non è più adatta a te, allora allora dovresti pensare di trasferirti in una cosiddetta città di provincia. Le piccole città offrono prezzi delle case convenienti e una qualità della vita eccellente. In particolare, ci sono alcune città di provincia che stanno diventando sempre più popolari tra coloro che cercano un luogo tranquillo e accogliente dove vivere. Tra queste c’è la città di Ferrara

Vantaggi di comprare a Ferrara

Ferrara è una città dislocata in un luogo strategico. Dista 110 km da Venezia, 44 km da Bologna e 67 km da Padova. Inoltre è a un passo dal mare adriatico e dagli appennini. Qui la qualità della vita è molto alta. La città è sicura e tranquilla, con un’atmosfera rilassata e accogliente. Inoltre, Ferrara è una città ricca di cultura e arte, con molti musei e gallerie d’arte da visitare. L’ambiente è pulito e ben curato, con molti parchi e giardini pubblici. Infine, il costo della vita a Ferrara è molto conveniente rispetto ad altre città italiane.

Ferrara ha molti quartieri belli e vivibili. Il centro storico è uno dei quartieri più eleganti di Ferrara, con molte strade pedonali e piazze storiche da visitare. San Giorgio è un altro bel quartiere, con molte case storiche e parchi pubblici. San Benedetto è un quartiere residenziale molto tranquillo e sicuro. Ma sono solo due esempi dei bei quartieri di questa città, che può apparire sonnolenta, ma che in realtà è molto vivace.

Belle case a 30.000 euro e quotazioni in crescita

Il mercato immobiliare ferrarese è in costante crescita. I prezzi delle case sono molto convenienti rispetto ad altre città italiane, come Milano o Roma. Inoltre, ci sono molte opportunità per investire in proprietà immobiliari. Secondo gli esperti del settore, il mercato immobiliare ferrarese continuerà a crescere nei prossimi anni grazie alla domanda di chi si trasferisce.

Abbiamo fatto una ricerca sul portale case.it e abbiamo scoperto che non è difficile trovare offerte di immobili in buono stato anche a 30.000 euro. Nel centrale quartiere San Giorgio, al momento della scrittura dell’articolo era in vendita un bel bilocale completamente arredato, di 50 metri quadri. L’appartamento ha un garage e il prezzo è di 115.000 euro. In località Denore era in offerta un appartamento di 108 metri quadri in buono stato e con garage a 35.000 euro. Chi desidera una soluzione più centrale, nel centro storico era in offerta un monolocale di 25 metri quadri a 38.000 euro

I vantaggi della scelta di una piccola città dove andare a vivere

Comprare casa a Ferrara o comunque in provincia, può essere una scelta intelligente per molte ragioni. La piccola città offre molti vantaggi, come la qualità della vita, la cultura e l’arte, l’ambiente e il costo della vita conveniente. Inoltre, le case costano meno. Per esempio in un’altra bella città vicino Ferrara si possono trovare belle case a 30.000 euro.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)