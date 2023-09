Quanto vale il pianoforte che utilizza Stefano Bollani per i suoi spettacoli e quali sono le alternative meno costose

Il compositore e cantante di Milano tiene numerose serate durante l’anno. È chiamato e esibirsi negli eventi più visti dal pubblico e ogni volta propone degli show che stupiscono gli ascoltatori. Merito anche della strumentazione che ha in dotazione. Soprattutto del pianoforte che è un autentico pezzo di valore.

Nei suoi show in tv Stefano Bollani ospita celebrità italiane del calibro di Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Vinicio Capossela. Quindi è necessario che il pianoforte utilizzato si adatti non solo alle sue necessità ma anche a quelle particolari degli ospiti. Per questo il pianoforte deve essere speciale così come è speciale l’abilità degli accordatori professionisti che lavorano per lui.

Il pianoforte utilizzato da Bollani è uno Steinway & sons a gran coda, appartiene alla ditta Alfonsi di Roma. È stato utilizzato per diverse stagioni del Festival pontino e anche nelle puntate dello show di Bollani. Ogni musicista suonava uno strumento diverso con accordature personalizzate e questo pianoforte è stato capace di affiancarli tutti senza una minima sbavatura. Per accordarlo sono stati utilizzati pezzi di Verdi e Mozart ma anche dei Pink Floyd.

Il professionismo e il talento

Quanto vale il pianoforte che utilizza Stefano Bollani? Il valore è di circa 40.000 euro ma potrebbe volerci una somma più alta per portarlo a casa. I pianoforti a gran coda possono arrivare a costare fino a 70.000 euro. Le caratteristiche principali sono la qualità della musica che producono e l’estetica che rende i palcoscenici davvero unici. Tenerlo in casa necessita di uno spazio apposito che valorizzi il pianoforte e che venga valorizzato dal pianoforte stesso.

Naturalmente bisogna essere pianisti di talento perché abbia senso avere un pianoforte così prestazionale. La tastiera è di alto livello, la meccanica è molto sensibile e il corpo sonoro è voluminoso. Questo concede al pianista numerose possibilità di esprimere il suo talento. Al contrario questo strumento è in grado di mettere in luce tutti i difetti della nostra preparazione. Quindi visto l’investimento è necessario pensarci bene prima di comprarlo.

Quanto vale il pianoforte che utilizza Stefano Bollani e quali alternative esistono nel mercato

Trovare un’alternativa economica a uno Steinway & sons? Mica facile. Per molti sarà un sacrilegio ma tanti musicisti utilizzano i pianoforti digitali come alternative economiche ai pianoforti a coda. Il mercato ci offre grande possibilità di scelta.

Uno ottimo e a buon prezzo che possiamo trovare in commercio è il GDP – 100 con panca di Gear4music, lo troviamo al prezzo di 1.360 euro. Il risparmio è notevole e se dobbiamo fare pratica questo modello è perfetto. Arrivare a modelli evoluti richiede tempo e denaro e così imparare bene e affinare le abilità. Facciamo gli acquisti a seconda del livello che abbiamo raggiunto. Se siamo passati a un livello di bravura successivo possiamo pensare a un modello Yamaha CLP-365 GP il cui prezzo è di 5.000 euro. Tastiera Grand Touch con 88 tasti, 2 timbri di fortepiano modellazione di risonanza virtuale e con grande estensione. Potremmo utilizzare questo piano per fare ulteriore pratica e avvicinarci alla bravura dei pianisti che si esibiscono. Ma non a quella di Bollani. Il suo è un talento innato e difficilmente eguagliabile.