Moda autunno 2023, scopri i 4 trench più belli di Zara su cui investire subito i tuoi soldi. Non te ne pentirai!

L’autunno è la stagione dei capispalla. Su quali puntare e quali modelli acquistare per essere cool e non spendere una fortuna? Ecco una mini guida allo shopping!

Abbandonata l’estate, è tempo di affrontare la stagione autunnale. Cosa comprare? Le nuove tendenze parlano chiaro: tra sneakers all’ultima moda e pantaloni più amati, tornano a far sognare anche i classici “trench”.

Un capo ideale da indossare durante le famose “mezze stagioni”. Un must have che non può mancare nel guardaroba. Tra le versioni più gettonate, il classico trench, doppio petto, di cotone beige. Seguendo la moda autunno 2023, ecco i migliori modelli sui quali puntare sarà un vero successo.

Corto o lungo? Cosa dicono le tendenze

Per la stagione autunnale 2023/2024, il trench si declina in tutte le sue sfaccettature. Oltre alla versione più vintage, sta già spopolando il trench corto. Ad esempio, il trench a mantella proposto da Zara è già un successo. In particolare, questo modello è realizzato in filato misto cotone. Il colletto è a reverse e le maniche sono lunghe a mantella con delle pieghe. Questo capospalla prevedere delle tasche anteriori e una fodera interna tono su tono. Infine, la chiusura frontale è con bottoni nascosti da patta. Il costo del trench è di 79,95 euro.

Il fascino intramontabile del trench lungo doppiopetto è irresistibile. È per la stagione 2023/2024, sempre Zara, propone un trench lungo con collo a revers e maniche lunghe con passanti. Le tasche anteriori a filetto e uno spacco posteriore. Infine, la chiusura appare frontale con doppiopetto e bottoni e cinturino dello stesso colore. Il prezzo di questo modello è di 89,95 euro.

Segnaliamo anche il trench oversize con tasche di Zara. Questo modello è realizzato in un misto di cotone. Inoltre, possiede un colletto a revers e maniche lunghe con una linea svasata. Le tasche sono applicate sulla parte anteriore del capospalla ed è previsto anche uno spacco posteriore. Infine, la chiusura frontale è con i bottoni. Il costo di questo trench oversize è di 69,95 euro.

Infine, il grande best seller di stagione sarà il trench corto oversize. Con il costo di 59,95 euro, questo modello sta già spopolando tra le giovanissime. Il trench presenta un colletto a scollo incrociato, le maniche lunghe con i passanti. Un cinturino sull’orlo con fibbia combinata e una chiusura frontale con i bottoni.