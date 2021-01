Il caffè è una bevanda che si crede essenziale per iniziare bene una giornata. Quando per qualche ragione, come ad esempio prima di fare delle analisi del sangue, non lo si può bere, ci si sente diversi dal solito. Il caffè fa parte di un rito che accompagna il nostro risveglio e fa parte della condivisione con gli altri. La pausa caffè è considerato un momento per prendere energia.

Possibili effetti negativi

Bere troppi caffè può provocare improvvisi attacchi di fame e ci si può sentire irritati con l’insorgere di episodi d’ansia. Ora però diventa importante capire i vantaggi di rinunciare a questa bevanda cosi amata e per molti diventata insostituibile.

Benefici

Quando per ragioni di salute o per altri motivi si rinuncia ad assumere caffè, si notano ampi miglioramenti. Ad esempio nei casi del reflusso gastroesofageo e dell’acidità di stomaco, l’esofago e lo stomaco traggono grande beneficio dall’assenza di questa bevanda che stimola i succhi gastrici.

Si avverte anche un miglioramento sul buon funzionamento del colon irritabile che da tale assenza riduce i crampi.

I benefici sono molti anche per il sonno. L’assenza del caffè favorisce un sonno più profondo per l’assenza di eccitanti che non favoriscono la tranquillità. Questa è parte integrante della preparazione al ciclo del sonno perché sia davvero rigenerativo per la mente ed il corpo.

Non bere caffè ci aiuta ad avere inoltre effetti positivi anche sui denti. I fanatici dei denti bianchi dovrebbero rinunciare a questa bevanda che provoca quelle fastidiose macchie sullo smalto anche fortemente antiestetiche.

Per tutte queste ragioni sembra importante per la salute rinunciare ad una tazzina di caffè

A questo punto da tutto quello che abbiamo visto sarebbe auspicabile provare a piccoli passi a rinunciare al caffè. Provare a sostituirlo con un’altra bevanda a cui affideremo lo stesso rito del caffè.

Il caffè ha sempre avuto una forte risonanza sulle nostre giornate. Ricordiamo Pino Daniele che nella sua canzone “na tazzulella e’ cafe” ci racconta di quanto il momento del caffè sia accompagnato da un’allegria. I vantaggi di questa assenza però sembrano più importanti e quindi sarebbe meglio affidare ad un’altra bevanda la stessa atmosfera.

Ecco perché sembra importante per la salute rinunciare ad una tazzina di caffè.