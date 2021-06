Tutti gli amanti del trekking e del così detto “turismo lento” possono aggiungere un nuovo percorso mozzafiato alle strade da intraprendere con i loro scarponi. Sembra impensabile ma dal centro di Milano parte un nuovo cammino zaino in spalla che collega l’Italia all’Europa attraverso suggestivi sentieri di montagna e valli incantate. Il sentiero in questione è stato inaugurato definitivamente pochi giorni fa, ma si lega a un sentiero antico. Entra a far parte del circuito di 220 chilometri chiamato “Le vie del Viandante” che connette l’Italia alla Svizzera, e da lì al resto d’Europa, attraverso le Alpi.

Partire all’avventura direttamente da Piazza Duomo

Sembra impensabile ma dal centro di Milano parte un nuovo cammino zaino in spalla che collega l’Italia all’Europa attraverso suggestivi sentieri di montagna e valli incantate. Il cammino parte direttamente da Piazza Duomo e arriva a San Berardino, meta molto gettonata della regione del Moesa, in Svizzera. Tutto quello che dobbiamo fare è riempire uno zaino di ciò che ci serve e andare. Lungo la via costeggeremo il lago di Como e il fiume Adda e potremo fermarci a riposare nei paesi incontrati sul tragitto. La rete di strade e mulattiere che connettono Lombardia a Svizzera risale a tempi antichi. Quello che mancava per renderle accessibili direttamente da Milano era solo un tratto di strada di 7 chilometri che connettesse Lecco ad Abbadia Lariana. Ora che questo tratta è attivato, il cammino è molto più fruibile.

Cosa ci aspetta lungo il cammino

La via del Viandante taglia le Alpi e regala a chi lo intraprende panorami privilegiati su assolute meraviglie della natura. Tra gli scorci, possiamo soffermarci in alcune importanti mete culturali, quali il Castello di Vezio o la chiesa di San Pietro, una cappella romanica costruita a quasi 1000 metri d’altitudine.

Le meraviglie di questo cammino hanno fatto sia stato il primo sentiero ad essere certificato dal Touring Club italiano.

