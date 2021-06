Con il boom del cammino di Santiago negli ultimi anni, sono sempre più gli appassionati di cammini zaino in spalla. Non tutti sanno che anche la nostra penisola è piena di sentieri davvero ineguagliabili, che attraversano storia e natura. Anche se non siamo provetti camminatori, ma vogliamo cominciare a prendere familiarità con il trekking, esistono le soluzioni che fanno al caso nostro. Ecco 5 cammini mozzafiato tra le bellezze naturali dell’Italia adatti anche ai principianti o per passare una gita in famiglia lontani dallo stress.

Il piccolo cammino di Santiago

Si trova in Trentino Alto Adige il Sentiero di San Vili. Denominato il piccolo cammino di Santiago, collega Trento e Madonna di Campiglio. Si tratta di una strada di oltre 100 chilometri ai piedi delle Dolomiti del Brenta. Lungo la quale, è possibile imbattersi in numerose cappelle dedicate a San Vigilio, patrono di Trento.

Un paradiso perduto tra i boschi a meno di 2 ore da Milano

Parte dalla città di Agra, in provincia di Varese, il Cammino del Sole. Si tratta di un reticolo di sentieri che si perdono tra i boschi verdi e rigogliosi della Val Veddasca. Ma la ciliegina sulla torta di questo cammino sono senza dubbio i punti panoramici, che si aprono su una vista davvero privilegiata sul Lago di Maggiore.

Un luogo selvaggio a due passi da Roma

Tra i paesaggi suggestivi che ci offre la campagna dei Castelli Romani, uno dei più belli è quello di Nemi. Nei suoi pressi c’è un sentiero che parte da Genzano di Roma, costeggia il lago di Nemi (dove si può visitare il museo delle navi romane) e arriva a Fonte Tempesta. Una camminata selvaggia ma non proibitiva.

La passeggiata più pittoresca d’Italia

Scendiamo giù, fino alla Costiera Amalfitana, per incontrare il Sentiero dei Limoni, conosciuto come la passeggiata più pittoresca d’Italia. Il cammino collega i paesi di Maiori e Minori, garantendo un panorama sempre mozzafiato. Il dislivello è sempre dolce e abbordabile per chiunque, ma se siamo stanchi possiamo sempre fermarci in una delle numerose trattorie locali.

Il Cammino dei Venti

Dall’estremo nord all’estremo sud, ecco 5 cammini mozzafiato tra le bellezze naturali dell’Italia adatti anche ai principianti o per passare una gita in famiglia lontani dallo stress. Il viaggio si conclude con la magica Sicilia, dove possiamo intraprendere il Cammino dei Venti, che connette Nicosia a Gangi. Per chi vuole intraprenderlo nei mesi invernali c’è una sorpresa in più: una vista da cartolina sull’Etna tinto di neve.

