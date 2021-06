Ormai è già da qualche mese che siamo alle prese con l’orto. Ogni mese cerchiamo di trovare gli ortaggi migliori di piantare, per poter poi mettere in tavola delle verdure da favola. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare buoni consigli in questo senso. Ad esempio proprio ad inizio mese abbiamo consigliato che cosa piantare a giugno, per ottenere un raccolto sano e gustoso.

Oggi invece cerchiamo di potenziare il nostro orto, cercando di aggiungere qualche erba che abbia effetti positivi sul terreno. Andremo quindi a capire quali sono gli accostamenti vincenti e che ci garantiranno grandi risultati. Basta mettere queste erbe aromatiche nell’orto per avere piante forti ed un raccolto ricchissimo.

Le migliori erbe in cucina e nell’orto

Vediamo quindi come ottenere le migliori sinergie per i nostri ortaggi. Iniziamo con un’erba celebre per il superalcolico che se ne ricava, ovvero l’assenzio. Esso è molto utile se utilizzato nella maniera giusta. Infatti è adatto vicino all’orto, per tenere lontani vari animali. Tuttavia non garantisce effetti positivi al terreno, quindi non è il caso di metterlo in mezzo agli ortaggi.

Diverso è invece il caso del cumino. Quest’erba innanzitutto è molto utile in cucina, dove può essere usata come spezia per tanti piatti diversi. Pane, carne, insalate e molti altri alimenti guadagneranno un sapore delizioso grazie a questa spezia. Tuttavia il cumino è anche utile nell’orto, dove permette di ammorbidire il terreno e quindi rende più semplice la coltivazione.

Diciamo addio agli insetti

Consigliamo infine l’ortica bianca. Come le altre due erbe, anche questa può essere usata in cucina, ed in particolare è adatta a minestre ed è ottima se lessata. Ha poi un utilizzo fondamentale anche nell’orto, perché tiene lontani alcuni insetti che possono mettere in pericolo le nostre piante. Per migliorarne l’effetto è consigliabile metterla proprio accanto alle piante.

Basta mettere queste erbe aromatiche nell’orto per avere piante forti ed un raccolto ricchissimo. Coltiveremo meglio e tuteleremo i nostri ortaggi semplicemente con alcune erbe. Sfruttiamo quindi gli accostamenti giusti per massimizzare i risultati.