Pulire i vetri di casa è molto spesso un’operazione lunga ed impegnativa. Non a caso è considerato uno dei lavori domestici più stancanti e meno amati. Soprattutto se si ha una casa grande i vetri da pulire sono tanti, perciò questa operazione richiede molto tempo. Inoltre, la pulizia dei vetri può essere un lavoro insidioso. Molto spesso si pensa di averli puliti alla perfezione ma dopo qualche ora ci accorgiamo che il panno o il detergente che abbiamo utilizzato hanno lasciato dei bruttissimi aloni. Gli aloni sono appunto la parte più problematica nella pulizia dei vetri. Non si vedono subito, appaiono a vetro asciutto, costringendoci a ripetere la pulizia completamente daccapo.

Questo antico metodo della nonna è il più efficace per pulire i vetri e lasciarli lucidi e senza aloni a costo zero

Nella pulizia dei vetri le scuole di pensiero sono tante. C’è chi pensa che usare dei prodotti specifici sia la soluzione migliore. Altri invece sono convinti che una pulizia del vetro perfetta possa risultare solo con l’utilizzo di detergenti fai da te. È bene ricordare che per una pulizia dei vetri ottimale è sempre meglio non lavare i vetri quando sono colpiti dalla luce diretta del sole. Il sole li asciugherebbe subito e ci creerebbe non pochi problemi nella pulizia.

Noi siamo convinti che questo antico metodo della nonna è il più efficace per pulire i vetri e lasciarli lucidi senza aloni a costo zero e con un risultato impeccabile. Questo metodo non prevede l’utilizzo di alcun tipo di detergente, né industriale né fai da te. Perciò la nostra pulizia dei vetri sarà praticamente a costo zero. Gli unici due strumenti di cui abbiamo bisogno sono della carta di giornale e dell’acqua. Sembrerà assurdo ma per pulire bene i vetri non serve altro. Basta bagnare il vetro con dell’acqua e poi asciugarlo con della carta di giornale, che fungerà da panno lavavetri. Il risultato sarà impeccabile e duraturo, i nostri vetri saranno sempre brillanti!