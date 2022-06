Sembra i Caraibi questo piccolo paradiso naturale con acque cristalline a meno di 1 ora da Milano dove mangiare con pochi euro

L’attesa per le vacanze per tanti è ormai in dirittura di arrivo. Molti di noi stanno preparando la valigia, pronti a partire per le sospirate settimane di ferie. Del resto, dopo un anno di lavoro e quello che ci siamo lasciati alle spalle, ce le siamo meritate. Anche se, purtroppo, a causa della crisi, non tutti andranno via. Si calcola che oltre 5 milioni di italiani, in questo 2022, dovranno rinunciare ad andare in vacanza. Le bollette, il costo della spesa rincarata, la benzina: tutto rema contro a diverse famiglie che devono guardare al conto in banca.

Per chi non andrà in vacanza esistono posti come questo davvero incantevoli dove fare giornata

Qualcuno, a dire il vero, guarda fuori dal nostro Paese e prenota dei posti davvero economici dove fare vacanza a prezzi bassi. Però, anche spostarsi con l’aereo ha un costo e, per questo motivo, potrebbe essere necessario organizzare i giorni di ferie in modo alternativo. Anche senza andare al mare o in montagna, ci si può recare in luoghi, magari poco conosciuti, dove evitare la ressa e godersi panorami incantevoli. Ad esempio, non tutti sanno che a meno di 1 ora da Milano esiste un luogo con acque cristalline che sembra una cartolina.

Sembra i Caraibi questo piccolo paradiso naturale, talmente è suggestivo, ma non serve prendere un aereo intercontinentale per arrivarci. È sufficiente percorrere, da Milano, circa 50 minuti, per arrivare al Parco Ulisse Guzzi e Poncia che si trova ad Abbadia Lariana, meta della nostra gita. Qui, potremo goderci una incredibile giornata sul Lago di Como in un contesto incredibile. A partire dalla spiaggia di sassi bianchi sulla quale potremo abbronzarci.

Il visitatore può anche decidere di stare al fresco sul morbido manto erboso, all’ombra degli ulivi del parco. Oppure, decidere di andare in riva al lago, dove fare il bagno in acque che non sono profonde e, per questo motivo, ideali anche per i bimbi. È perfetto anche per fare un pic nic domenicale in compagnia dei nostri amici e parenti. In più, se abbiamo voglia di natura, possiamo fare una bella passeggiata panoramica che costeggia tutto il paese. Volendo, anche senza prendere la macchina, ci si può arrivare con il treno, visto che la stazione è molto vicina. Ci si arriva in 1 ora e il biglietto costa solo 5,60 euro. In più, si può mangiare all’interno del parco, spendendo poco, o cercare uno dei ristorantini in zona, con vista lago e prezzi accessibili, per concludere al meglio la giornata.

