Il mondo del lavoro è incredibilmente cambiato negli ultimi anni. Abbiamo recentemente scoperto lo smartworking e la rete ci offre infinite possibilità di guadagno. E con una così grande varietà non potevano non mancare lavori molto particolari. E sembra difficile da credere ma queste 5 professioni esistono davvero e sono pagate straordinariamente bene.

L’assaggiatore di patatine e il creatore di alibi

Se amiamo le patatine fritte quello di assaggiatore potrebbe essere il mestiere che fa per noi. Il compito di questa figura professionale è quello di assaggiare i prodotti prima che arrivino sul mercato testando croccantezza, gusto e freschezza. Negli Stati Uniti gli assaggiatori più famosi guadagnano oltre 30 mila dollari l’anno.

C’è anche chi per lavoro crea alibi. E si fa pagare profumatamente per farlo. Gli esperti del mestiere sono pagati per mandare e-mail, per giustificare assenze da lavoro con una telefonata e per rendere credibili storie inventate. Il tutto con testimoni e piani d’azione ben elaborati.

il tester di coupon, lo scusatore e il falso fidanzato

Negli ultimi anni il ruolo delle recensioni online è diventato fondamentale nelle scelte dei consumatori. Ecco perché alcune aziende offrono a dei tester dei coupon gratuiti per verificare la bontà dei propri servizi. In questo caso il pagamento è nel servizio stesso. Le persone che vengono scelte hanno la possibilità di “provare” alberghi di lusso e strutture ricettive per qualche giorno senza spendere un euro.

Arriva dal Giappone la professione dello “scusatore” a domicilio.

Chi ha qualcosa da farsi perdonare può usufruire dei servizi di alcune agenzie specializzate e far recapitare le proprie scuse a domicilio. Gli addetti sono addestrati per essere credibili e mostrarsi sinceramente affranti quando devono chiedere perdono.

Nell’era dei social sta spopolando anche il mestiere del falso fidanzato. Molti siti e agenzie specializzate forniscono, a chi lo richiede, un vero e proprio partner virtuale. Il falso fidanzato dovrà mandare mail romantiche, chattare quando richiesto e fare regali nelle occasioni speciali. E sarà profumatamente pagato non avendo orari fissi di lavoro.