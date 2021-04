Il mondo di Internet offre infinite possibilità di guadagno. Tra le più interessanti ci sono le recensioni. E se amiamo scrivere e siamo molto curiosi potrebbe essere la strada giusta per monetizzare. Il momento è quello giusto: sono stati finalmente svelati i trucchi e i consigli per capire come guadagnare scrivendo recensioni online.

Scrivere bene ed essere coinvolgenti

Se è vero che tutti possono scrivere recensioni e avere visibilità, dobbiamo trovare il modo di differenziarci. Il primo consiglio, quindi, è quello di scrivere testi coinvolgenti e in grado di stimolare l’attenzione del lettore.

Una volta che abbiamo definito il nostro stile e abbiamo capito come realizzare recensioni interessanti in 300-400 parole possiamo iniziare a guardarci in giro. Abbiamo varie opzioni a disposizione. La prima è quella di chiedere buoni sconto in cambio di recensioni. La seconda è quella di iniziare a collaborare con siti specializzati nella presentazione e valutazione di prodotti.

La terza, infine, è quella di specializzarsi nella scrittura di recensioni per Amazon. È la piattaforma in cui le opinioni degli utenti hanno il peso maggiore e le aziende offrono buoni sconto o una percentuale sugli incassi ai migliori recensori.

Finalmente svelati i trucchi e i consigli per capire come guadagnare scrivendo recensioni online: blog personali e video test

Avere un sito o un blog personale è uno dei migliori consigli per guadagnare con le recensioni e ci da molta più libertà. Nella nostra pagina non avremo limiti di spazio e format da compilare e potremo scrivere come e quanto vogliamo su prodotti, viaggi, libri, film e su tutto quello che amiamo.

Un altro trucchetto molto interessante per monetizzare è quello di creare dei video tutorial. Ci basterà avere un canale YouTube e un minimo di confidenza con i video. Se amiamo un prodotto o un oggetto riprendiamoci mentre mostriamo come funziona. Le persone amano vedere prima di acquistare e se faremo dei filmati all’altezza saranno le stesse aziende a contattarci.

Se “Finalmente svelati i trucchi e i consigli per capire come guadagnare scrivendo recensioni online” è stato utile consigliamo anche “Tutti i trucchetti per fare soldi con le nostre fotografie fatte con lo smartphone e un consiglio per realizzare scatti da professionisti”.