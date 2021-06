Più l’estate va avanti più siamo alla ricerca di alimenti freschi e leggeri da mangiare. Non solo per combattere il caldo incessante, ma anche per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione. Ma non solo cerchiamo alimenti leggeri, cerchiamo anche alimenti non troppo pesanti e calorici. Non sempre però quello che pensiamo essere leggero e sano si rivela esserlo nella realtà. Pochi sanno che uno dei frutti più amati dell’estate, ad esempio, è uno dei frutti più calorici al mondo.

Attenzione a questo frutto che tutti amiamo mangiare durante l’estate ma che è uno dei più calorici al mondo

Stiamo parlando del cocco. Il cocco è un frutto tropicale originaria dell’Indonesia. Viene consumato quotidianamente nei paesi tropicali e per molte popolazioni è la fonte primaria di grassi e proteine. Largamente consumato anche in occidente, ha un gusto fresco e dolce e viene utilizzato per tantissime preparazioni. Molti però non sanno che è un alimento molto calorico. 100 grammi di questo prodotto, infatti, contengono ben 354 calorie. Sembra impensabile ma è proprio così. Infatti, in molti pensiamo che il cocco sia un alimento sano e leggero, e soprattutto che contenga poche calorie. Ma purtroppo non è così.

Proprietà del cocco

Quindi, attenzione a questo frutto che tutti amiamo mangiare durante l’estate ma che è uno dei più calorici al mondo. Questo non significa però che il suo consumo abbia solo effetti negativi. Il cocco in effetti ha tantissime proprietà che lo rendono ideale da consumare per alleviare alcuni disturbi. È ricco di potassio, vitamine B, C, K ed E. Inoltre, aiuta a risolvere problemi di metabolismo mantenendo in salute il sistema immunitario. Ma non bisognerebbe mai mangiarne in grosse quantità proprio perché è molto calorico.

