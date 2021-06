In Italia il caffè non è solo una delle bevande più consumate. Prendere il caffè è un vero e proprio rito sociale e un metodo per scandire le varie fasi della giornata. E oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo un metodo per dare un sapore diverso a questo rito e ottenere anche benefici per la nostra salute. Sembra difficile da credere ma esiste un caffè verde e può farci dimagrire.

Le proprietà del caffè verde

Il caffè verde, così come quello nero, contiene caffeina, sostanza che secondo la scienza rallenta la produzione di grasso bianco, e quindi di trigliceridi.

Ma rispetto a quello tradizionale ha una marcia in più. Il caffè verde non è tostato e “rilascia” più lentamente la caffeina rispetto a quello nero. Una caratteristica che lo rende meglio assimilabile dal nostro corpo e che diminuisce il rischio di bruciori di stomaco e gastriti.

Notevole anche la presenza di sostanze utili per la salute. Ogni chicco ha al suo interno sali minerali e vitamine del gruppo B e una lunga serie di antiossidanti come i polifenoli e l’acido clorogenico.

E ora che abbiamo scoperto le incredibili proprietà di questo caffè andiamo a scoprire come consumarlo.

Sembra difficile da credere ma esiste un caffè verde e può farci dimagrire: come assumerlo

In commercio possiamo trovare il caffè verde in polvere o in chicchi conservati sottovuoto. Se lo acquistiamo in polvere dovremo preparare un infuso. Mettiamo a scaldare un pentolino con dell’acqua e cerchiamo di non superare la temperatura di 80 gradi.

Versiamo due cucchiai di polvere o una bustina nel pentolino e lasciamo in infusione per una decina di minuti. Filtriamo e beviamo.

Se optiamo per i chicchi dobbiamo frantumarli con un classico macinacaffè. Una volta frantumati mettiamoli in un pentolino e versiamo sopra dell’acqua precedentemente riscaldata. Anche in questo caso aspettiamo dieci minuti e filtriamo con un colino prima di bere.

La bevanda preparata con questo metodo ha un sapore decisamente forte. Se vogliamo ammorbidirlo possiamo aggiungere un cucchiaino di miele, magari di rododendro, o dello zucchero non raffinato.