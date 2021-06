I gerani sono delle piante ornamentali, perfette per abbellire balconi, terrazzi e giardini.

Con la loro fioritura annuale, creano delle bellissime macchie di colore, che difficilmente passano inosservate.

Un fiore originario del Sud Africa, facile da coltivare perché non necessita di particolari cure. Ma che esplode con delle fioriture bellissime, di vari colori e con varie gradazioni di profumo.

Se abbiamo dei gerani con molte foglie e pochi fiori probabilmente stiamo commettendo questi errori

Alcune volte però il geranio delude, non donando il meglio di sé. Infatti possiamo ritrovarci con una pianta che ha sviluppato molte foglie sane e verdi e pochissimi fiori.

Probabilmente abbiamo commesso degli errori.

Verifichiamo subito la qualità del concime. I gerani sono dei fiori che necessitano di azoto, fosforo e soprattutto potassio. In particolare nel momento della fioritura. Non compriamo dei concimi non adatti, perché potremmo bloccare la crescita della nostra pianta.

Utilizziamo anche dei concimi naturali a costo zero, come ad esempio le bucce di banana, ricchissime di potassio.

Il geranio è una pianta che necessita di essere innaffiata, solo quando il terreno è completamente asciutto. Evitiamo quindi i ristagni di acqua che potrebbero far marcire le radici. Nei mesi estivi basta innaffiare la pianta un paio di volte alla settimana e nei mesi invernali ridurre ad una volta.

Altri errori da evitare

Anche una buona potatura favorisce la crescita dei fiori. Infatti soprattutto in primavera, bisogna eliminare le foglie e i fiori secchi, per dare spazio alla nascita di nuovi germogli.

Importante è anche il materiale e la dimensione del vaso. I gerani nascono molto rigogliosi e necessitano di avere dei vasi dalle dimensioni adatte. Meglio scegliere poi, un materiale come l’argilla, perché l’acqua nella plastica evapora più lentamente.

Ricordiamo che i gerani sono dei fiori che amano il sole ma non il vento. Quindi cerchiamo un posto riparato per far crescere bene la nostra pianta.

Quindi se abbiamo dei gerani con molte foglie e pochi fiori probabilmente stiamo commettendo questi errori appena descritti.