Il nostro Paese spesso nasconde dei tesori che non possiamo perderci. Molte volte andiamo a cercare dei paesaggi straordinari in posti lontani. Invece abbiamo dei luoghi meravigliosi vicino a noi. Sono posti bellissimi ma poco conosciuti. Questo perché ci si concentra sulle mete più turistiche del nostro Paese. Ma in questo articolo vogliamo svelare un luogo magico che ricorda panorami lontani. Infatti, sembra di stare nelle Filippine in questo luogo paradisiaco dalle meravigliose rocce verdi a picco sul lago vicino a due città italiane.

Una baia sul lago

Questo posto fantastico si trova sul lago di Iseo. Vicino a Brescia e Bergamo. Si tratta di una piccola baia che ha dello straordinario. Stiamo parlando della baia del Bogn. Questa piccola insenatura nasconde un paesaggio davvero particolare. Ci sono infatti grandi rocce a strapiombo sul lago. Queste sono ricche di piante particolari che riescono a crescere sulle pareti. E le colorano di un verde acceso. Ricordano le grandi rocce a picco sul mare delle Filippine. Che caratterizzano il paesaggio esotico di questi luoghi. Accoppiate con l’acqua blu del lago possiamo pensare davvero di essere lontani dall’Italia. Ecco perché sembra di stare nelle Filippine in questo luogo paradisiaco dalle meravigliose rocce verdi a picco sul lago vicino a due città italiane.

Come arrivare e quando andare

Raggiungere questo luogo magico è semplice. Bisogna arrivare a Riva di Solto. Dopo aver parcheggiato intraprendiamo la passeggiata del lungo lago. Alla fine della passerella inizierà un sentiero. Dovremo seguire l’indicazione per l’anfiteatro naturale del Bogn. Entreremo in una galleria e già alla fine di questa vedremo la baia. A questo punto seguendo il sentiero avremo prima una vista panoramica. Poi potremo scendere alla piccola spiaggia. Il consiglio è di aspettare il tramonto o arrivare all’alba. In questi momenti della giornata il paesaggio è davvero incredibile.