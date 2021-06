Dopo aver parlato dei benefici e degli utilizzi del bambù, fuori e dentro la cucina, presentiamo ora due fenomenali ricette che delizieranno i nostri ospiti. Due ricette sensazionali e semplici per preparare il bambù alla mediterranea che tutti gli ospiti vorrebbero gustare. Si tratta di due piatti facilissimi da preparare, sani, nutrienti e dagli ingredienti poco costosi. In entrambi i piatti sono presenti i germogli di bambù, alimento molto conosciuto ed utilizzato nella cucina orientale che qui proporremo in veste “mediterranea”. Questi sono due magnifici modi per utilizzare ingredienti che arrivano da lontano.

Vediamo la preparazione.

Risotto integrale con pomodori secchi, bambù e rucola

La nostra prima ricetta è un gustosissimo e delizioso risotto con bambù, pomodori secchi e rucola. Vediamolo nel dettaglio.

Ingredienti:

Brodo vegetale

350gr di riso integrale

50gr di germogli di bambù cotti al vapore e frullati finché non diventano cremosi

120gr di germogli di bambù cotti al vapore e conditi con olio, aglio e prezzemolo

Pomodori secchi

Parmigiano q.b.

1 scalogno

50gr di rucola

Preparazione

Scaldare il brodo e lasciarlo da parte. Nel frattempo soffriggere lo scalogno e poi aggiungere pian piano il risotto, sfumandolo con del vino bianco. Lasciar tostare circa cinque minuti e poi aggiungere un po’ di brodo alla volta, durante tutta la cottura. A parte, saltare in padella i germogli di bambù a pezzi con la crema, i pomodori secchi tagliati, la rucola, e una grattugiata di parmigiano. Quando il riso inizia a diventare morbido, aggiungere il preparato e lasciar concludere la cottura. A fuoco spento, mantecare per 5 minuti con una noce di burro e del parmigiano grattugiato.

Germogli di bambù saltati in padella con funghi

Cuciniamo i germogli di bambù crudi al vapore. Quando sono pronti iniziamo soffriggendo dell’aglio tagliato finissimo in una padella. Aggiungiamo i nostri germogli tagliati a pezzettoni e facciamo saltare. Aggiungiamo i funghi, freschi o già pronti, e continuiamo a cucinare. Insaporiamo il tutto con un po’ di sale. Verso la fine della cottura, se vogliamo, inseriamo dei pomodorini tagliati a metà. Concludiamo con un po’ di prezzemolo tritato.

Ci viole pochissimo per creare queste due ricette sensazionali e semplici, per preparare il bambù alla mediterranea che tutti gli ospiti vorrebbero gustare.