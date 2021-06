Con la bella stagione che si fa avanti e le restrizioni che si allentano si cerca di uscire sempre di più. Magari vogliamo fuggire dalla quotidianità per un weekend. O iniziamo a programmare le vacanze per l’estate. In questi casi il nostro Paese nasconde dei veri e propri tesori. Ci sono borghi che racchiudono secoli di storia e sono immersi nella natura. Scoprire e vivere questi luoghi può sicuramente farci dimenticare lo stress e i problemi di ogni giorno. Proprio per questo proponiamo l’imperdibile borgo tra i più antichi e belli d’Italia, tra castello e palazzi storici, che nasconde un mistero ancora da svelare.

Nel Friuli-Venezia Giulia

Abbiamo già parlato di come il Friuli sia ricco di risorse per una vacanza che possa accontentare ogni gusto in questo articolo. Oggi però ci focalizziamo sul bellissimo borgo di Polcenigo. Hanno scoperto che le sue primissime origini si possono attribuire ad insediamenti del neolitico. Le sue stradine tra costruzioni medievali sono davvero fiabesche. Domina su tutto un castello che risale addirittura all’alto medioevo. Ha più di un corso d’acqua limpida che lo attraversa dando un tocco naturale al paesaggio. Non mancano palazzi storici come il palazzo Scolari Salice, o il Fullini Zaia. Alcuni si possono visitare e hanno all’interno dei piccoli musei. Ecco l’imperdibile borgo tra i più antichi e belli d’Italia che nasconde un mistero ancora da svelare.

La sorgente del Gorgazzo

Una vera curiosità riguarda questo luogo magico e misterioso. Nelle primissime vicinanze del borgo si nascondono le sorgenti del Gorgazzo. Sono appunto dei corsi d’acqua che raggiungono un pozzo naturale. Vi è una grotta in questo pozzo d’acqua di cui tutt’ora non si conosce la profondità. Fino ad ora sono riusciti ad esplorarla fino a 222 metri di profondità. Inoltre, sul fondo iniziale della sorgente è stata immersa una statua di un Cristo. Questa è visibile dalla superficie se c’è bel tempo. Ciò rende ancora più particolare l’atmosfera di questo luogo. Il consiglio è di vederla sia durante il giorno che la notte. La sera, infatti, è illuminata e c’è un bar sulle rive proprio per godersi l’atmosfera di questo luogo magico.