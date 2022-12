Sembra di stare in un cartone animato Disney ma è una città in Europa ed è facilmente raggiungibile

Sembra di stare in un cartone animato Disney ma è una città in Europa-proiezionidiborsa.it

Il Natale non è solo cene e stare in famiglia, ma anche approfittare di qualche giorno per visitare qualche città europea e vedere qualche caratteristico mercatino di Natale. In questo piccolo paese sembrerà di vivere una favola, ecco come raggiungerlo.

Il Natale è il periodo più magico dell’anno, grazie all’atmosfera che si crea con le mille luci e decorazioni che adornano le città. È un periodo in cui riaffiorano i ricordi di quando si era bambini e le famiglie si riuniscono trascorrendo più tempo insieme. Ma oltre ad essere un periodo per stare in famiglia e con gli amici, può diventare anche l’occasione per trascorrere qualche giorno fuori. I luoghi da vedere e visitare in questo periodo magico sono davvero tanti e per tutte le tasche. Ad esempio, chi non vuole andare fuori dai confini dell’Italia potrà visitare Gubbio, un comune umbro in provincia di Perugia, a pochi chilometri da Roma.

Chi invece ama allontanarsi un po’ e vivere le tradizioni di altri Paesi potrà visitare uno degli innumerevoli mercatini natalizi in Germania, in Francia ecc. Chi opterà per la Germania rimarrà sbalordito nel vedere questo piccolo paese dove sembra di stare in un cartone animato o un villaggio delle favole. Si tratta di Bernkastel, un piccolo paese arroccato sulle rive della Mosella che sembra uscito da un libro delle favole.

Bernkastel si trova sulla riva destra del fiume, dove si rimane incantati innanzi allo spettacolo delle bellissime case a graticcio, in pietra e ardesia. Queste si trovano nell’incantevole piazza verso il centro che in questo periodo, con gli addobbi natalizi, si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio.

In questa piccola città sembra di stare in un cartone animato della Disney, ma siamo in Germania

Dal 18 novembre al 18 dicembre nel mercatino di Natale di Bernkastel si ritorna bambini, grazie all’atmosfera creata dalle sue oltre 40 bancarelle. Si potranno assaporare le specialità della tradizione tedesca, sia dolci che salate. Oltre ai gustosi panini con il bratwurst, si possono assaporare la pizza alsaziana, le deliziose frittelle immerse nello zucchero o i dolcissimi e croccanti waffle.

Inoltre, mentre si passeggia tra le casette di legno, ci si può riscaldare col vino caldo versato in bellissime tazze natalizie da conservare e collezionare. Inoltre qui vi è il più grande calendario dell’Avvento, dove ogni giorno si apre una porta sulla bellissima casa a graticcio al centro della piazza.

Come raggiungere questo piccolo paesaggio incantato

Per raggiungere questo posto incantato basterà prendere un volo con destinazione aeroporto Francoforte-Hahn. Quest’ultimo è il più vicino a Bernkastel. Da qui si potrà noleggiare un’auto per arrivare in questa bellissima cittadina. Di lì si potranno raggiungere anche gli altri bellissimi paesi della Mosella. In alternativa, se si trova un volo a prezzi più bassi, si potrebbe scegliere anche l’aeroporto di Karlsruhe-Baden Baden, che dista circa 2 ore.