Panettone gastronomico, ecco 3 farciture fatte in casa golosissime per prendersi la scena a Natale

Che squisitezza il panettone gastronomico! Così buono che a Natale non può mancare sulla tavola. E, se non sappiamo ancora come farcirlo, potremmo prendere spunto dalle prossime idee, facili e altrettanto deliziose.

Natale e panettone sono un connubio indissolubile. Anche se spesso viene in mente il dolce che spopola in questo periodo, non è da meno in quanto a bontà la variante salata. Ovviamente si parla del panettone gastronomico, perfetto in ogni buffet o come antipasto delle feste. Il risultato finale fa gola a molti, soprattutto se riempito con una farcitura abbondante e succulenta. Se abbiamo intenzione di stupire gli ospiti preparandone uno, ma le idee scarseggiano, non temiamo. I modi per farcirlo sono tantissimi e tre in particolare stupiranno per la loro semplicità.

Come tagliarlo bene

Ancora prima di farcirlo, il panettone gastronomico andrebbe tagliato. Non è un’operazione scontata, perché, senza seguire alcuni accorgimenti, si rischia di fare un pasticcio. Infatti, ogni fetta dovrebbe avere il giusto spessore o la probabilità di rompere tutto sarà decisamente alta. L’altezza ideale sarebbe all’incirca di 1 o 2 cm al massimo. Il taglio dovrà avvenire in senso orizzontale. Meglio poi che le fette siano in numero pari e che si impilino nell’ordine corretto.

Per cominciare posizioniamo il panettone sul piano di lavoro, sopra un tagliere. Muniamoci di un coltello lungo e soprattutto affilato. Iniziamo a tagliarlo in quattro o sei fette; molto dipende dalle sue dimensioni. Cerchiamo di rendere il piatto più vario possibile e alterniamo alla farcitura delle sezioni vuote.

Quando avremo finito di riempirlo con gli ingredienti, dovremo affettarlo a spicchi. Tagliamolo a partire dalla sommità, scendendo col coltello in senso verticale fino alla base. Alla fine dovremo ottenere dei tramezzini, da fermare con degli spiedini fino al momento del servizio.

Panettone gastronomico, ecco 3 farciture veloci e irresistibili

Farcire il panettone gastronomico è facile. Possiamo sbizzarrirci con gli ingredienti e sorprendere sia i vegetariani che gli amanti della carne. Qui proponiamo tre spunti semplicissimi ma di grande impatto. Con le quantità ci si regolerà in base alla grandezza del panettone. Il primo è una farcitura a base di tonno e Philadelphia. Scoliamo il tonno, poi lo mettiamo in un mixer col formaggio. Uniamo un pizzico di pepe e del succo di limone e frulliamo tutto fino a ottenere una mousse da spalmare.

La seconda idea si basa su un vivacissimo ripieno al pomodoro. Prendiamo dei pomodori secchi, che taglieremo in pezzi molto piccoli. In una ciotola a parte mescoliamo del formaggio caprino con un po’ di salsa al pomodoro. Infine, vi uniamo i pomodori secchi e li amalgamiamo alla perfezione.

Chiudiamo col botto, con un fantastico ripieno al prosciutto crudo e robiola. Spruzziamo un po’ di pepe sul formaggio e aggiungiamo qualche foglia di erba cipollina. Poi affettiamo in pezzetti il prosciutto e per finire lo mescoliamo alla robiola. Come alternativa, possiamo spalmare direttamente sul panettone quest’ultima e poi adagiare le fette intere di affettato. Sarà uno spettacolo il nostro panettone gastronomico, ecco 3 farciture top per rendere uniche le feste.