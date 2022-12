Quante lavatrici a settimana dovrebbe fare una famiglia di quattro persone per non sprecare energia

Anche se abbiamo figli possiamo pianificare il bucato in modo da fare meno lavatrici possibili a settimana e risparmiare in bolletta. Vediamo come.

È un problema in moltissime famiglie: quello della lavatrice continuamente in funzione, spesso a mezzo carico o addirittura semivuota. L’abitudine di utilizzare la lavatrice più del necessario non soltanto non è una scelta ambientalista, ma ovviamente pesa anche sul portafoglio. In realtà, possiamo limitare molto non soltanto il numero di lavatrici che facciamo ogni settimana, ma anche il consumo energetico di ciascun ciclo di lavaggio. Vediamo come.

Nella maggior parte dei casi non è necessario separare bianchi e colorati

Il primo mito da sfatare è che sia sempre necessario fare lavatrici separate per i bianchi e per i colorati. In verità i capi che necessitano di lavaggio separato sono l’eccezione e non la regola. Se abbiamo un capo nuovo di un colore sgargiante, che non abbiamo mai lavato prima, allora conviene lavarlo separatamente la prima volta e osservare se stinge. Se non stinge, potremo tranquillamente mischiarlo al resto del bucato da quel momento in poi.

Utilizziamo un lavaggio a basse temperature per lavare insieme bianchi e colorati senza nessun problema. Il lavaggio a basse temperature è sufficiente per i capi che indossiamo quotidianamente e che non sono eccessivamente sporchi. E ci fa anche risparmiare in bolletta. Mischiando bianchi e colorati, il numero di cicli di lavaggio settimanali si riduce sensibilmente.

Quante lavatrici a settimana dovrebbe fare una famiglia compresi asciugamani e biancheria

Il secondo trucchetto per limitare il numero di lavatrici è di mischiare insieme capi che generalmente tendiamo a lavare in cicli diversi. Ad esempio: non c’è niente di male a lavare i jeans insieme agli asciugamani. O i vestiti da ginnastica insieme alle lenzuola. Non occorre fare carichi diversi (magari mezzi vuoti) per ogni categoria di capo che dobbiamo lavare. Ma, detto ciò, quante lavatrici a settimana dovrebbe fare una famiglia? Vediamo la risposta.

Non più di una lavatrice al giorno e due la domenica

Anche se siamo molto attivi e abbiamo tanti abiti sportivi, se amiamo cambiare outfit due volte al giorno o siamo puntigliosissimi con il lavaggio di asciugamani e lenzuola, è una buona regola non fare più di un ciclo di lavaggio al giorno per una famiglia di quattro persone. Alla domenica possiamo fare due cicli per lavare oggetti come strofinacci da cucina, spugne, zerbini della doccia o altro.

Creare un calendario del bucato per semplificare la vita in famiglia

Ma come gestire il carico del bucato settimanale per tutta la famiglia in modo che non diventi un peso? Semplicissimo: la maniera migliore per assicurarsi che il bucato sia sempre fatto in tempo è di assegnare a ciascun membro della famiglia un giorno in cui fare il bucato. Ciascuno avrà la responsabilità di riempire la lavatrice, metterla in funzione, stendere il bucato e mettere via quello del giorno prima. In questo modo saremo certi di fare soltanto una lavatrice al giorno e la nostra famiglia imparerà collettivamente a gestire il carico di bucato settimanale, per un risparmio di energia, soldi e stress.