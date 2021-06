Sembra di stare in qualche isola delle Filippine e invece è un angolo nascosto di un famoso lago al Nord Italia, che ci lascerà veramente senza parole per un weekend nella natura. Per qualche minuto ci si dimenticherà di essere nel Bel Paese e come per magia ci si sentirà catapultati nella spettacolare natura delle Filippine.

L’Italia è un paese che si può scoprire nello spazio dei weekend. Durante la settimana si lavora e poi il sabato e la domenica si fugge dalla città per scoprire degli angoli nascosti di paradiso. E questo è il caso di questo magnifico luogo dove sembra di stare in qualche isola delle Filippine e invece è un angolo nascosto di un famoso lago al Nord Italia.

Baia del Bogn, Lago d’Iseo

Quest’angolo nascosto si trova in provincia di Bergamo, tra Riva di Solto e Castro. Costeggiando la strada litoranea è possibile arrivare in questo luogo dove la natura ha preso veramente il sopravvento. Infatti, qui è possibile ammirare importanti lastroni di roccia che cadono a piccolo nell’acqua del lago.

La strada non è delle migliori, quindi si consiglia di parcheggiare la macchina in via Porto (SP ex SS 469) dove è possibile trovare un parcheggio gratuito. Da qui sarà necessario proseguire a piedi verso la passeggiata panoramica di Riva di Solto. Continuare poi verso l’anfiteatro naturale del Bogn camminando fino a quando non si incontra una galleria.

Una volta arrivati ci si troverà davanti uno spettacolare scenario. Qui è possibile scattare delle foto, ammirare il paesaggio e anche fare il bagno. Non esistono però delle vere spiagge, ci sono solo dei piccoli pezzi di terra e il fondale è roccioso, quindi se si vuole fare il bagno si consiglia di portare con sé le ciabatte e di fare attenzione. Si può arrivare in questa zona anche con la barca o con il kayak se si vogliono ammirare le lastre di roccia dall’acqua.

Approfondimento

Incantevole e maestosa località estiva con mare limpidissimo e spiaggia soffice nell’Italia insulare.