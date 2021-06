Che l’Italia fosse un luogo ricco di magia e di posti da scoprire, è qualcosa di risaputo. In questi ultimi anni, specialmente prima della pandemia, il nostro Paese è stato meta di moltissimi turisti, in particolare turisti internazionali.

Oltre ai luoghi di mare e paradisi esotici esistono luoghi magici nascosti nei posti che meno ci immaginiamo. Questi posti, se scoperti e visitati, possono far vivere esperienze uniche.

Molti non lo sanno ma in Italia esiste un luogo magico e sacro incastonato nella roccia in un ambiente fiabesco meraviglioso. Stiamo parlando del fantastico tempio di Valadier collocato tra lingue di roccia che arrivano fino al cielo. Questo luogo che si trova nelle Marche.

È una meraviglia architettonica incastonata in una delle gole caratterizzate da pareti verdi in un ambiente che ricorda il mondo delle favole o delle avventure fantasy.

Il Tempio di Valadier

Il tempio di Valadier è un santuario ottagonale costruito in stile neoclassico per ordine di Papa Leone XII basandosi sul disegno dell’architetto Giuseppe Valadier (da cui il nome). Il bianco del marmo travertino lo fa risaltare all’interno delle pareti della grotta in cui è collocato il tempio.

Inoltre, la cupola di piombo la fa sembrare una costruzione imponente perché va quasi a toccare il tetto roccioso. Al suo interno sull’altare c’è la statua della Vergine con il Bambino, costruita in marmo bianco di Carrara, di Antonio Canova.

Tutto questo lo rende un luogo unico da visitare anche per via della sua posizione impervia. La strada per raggiungerlo però non è così difficile perché il sentiero che inizia dalla strada che costeggia la Gola è non molto lontano dalle Grotte di Frasassi.

Il percorso per raggiungerlo

La strada è ampia e lastricata con pendenze non molto ripide tanto da risultare di facile accesso anche per i bambini e per i passeggini oltre che in bicicletta.

Il percorso è lungo circa 800 metri in salita con attorno lo spettacolo delle montagne e il suono del fiume Sentino come in un’atmosfera fantasy. Si deve proseguire non appena si raggiunge il cancello d’ingresso di questo luogo di grande spiritualità.

Inoltre, oltre al Tempio di Valadier, c’è anche visibile un oratorio che esiste fin dal 1029. È un luogo per gli amanti del magico, da visitare senza alcun dubbio.

Molti non lo sanno ma in Italia esiste un luogo magico e sacro incastonato nella roccia in un ambiente fiabesco meraviglioso. Per ulteriori approfondimenti sul luogo si consiglia la lettura di questo articolo.