Prima o poi capita a tutti. Tiriamo fuori lo smartphone o la macchina fotografica per fare delle foto e i risultati sono deludenti. Le foto sono tutte mosse! Ci proviamo e riproviamo, ma il risultato non cambia. Per fortuna se le nostre foto vengono mosse possiamo provare questo geniale trucco che pochissimi conoscono e che funziona anche con lo smartphone.

Le foto mosse

Sono diversi i motivi per cui una foto può venire mossa. Il primo, e più ovvio, è semplice: ci muoviamo mentre scattiamo la foto. Possiamo però notare che spesso le foto ci vengono mosse la sera o quando siamo dentro casa. Perché ciò accade? Quando la luminosità di un ambiente è bassa, la macchina fotografica deve porre rimedio alla mancanza di luce. Se abbiamo impostato la macchina, o lo smartphone, in automatico, le impostazioni si modificheranno da sole.

Tra i vari metodi utilizzati per migliorare la luminosità della foto spicca l’aumento del tempo di esposizione. In questo caso l’otturatore resterà aperto più a lungo, permettendo così a più luce di entrare. In questo caso, quindi, si dice che si allungano i tempi di esposizione. Sono proprio questi tempi più allungati che però provocano spesso l’effetto “mosso” delle foto.

Un semplice rimedio

Se le nostre foto vengono mosse possiamo provare questo geniale trucco che pochissimi conoscono e che funziona anche con lo smartphone, ecco di cosa si tratta. I fotografi lo sanno bene, per foto con esposizioni lunghe la cosa migliore è un cavalletto. La macchina, infatti, deve stare perfettamente ferma per tutto il tempo dell’esposizione. Se invece la macchina si muove, la foto risulterà mossa perché l’inquadratura è stata spostata.

Non sempre, però, abbiamo a disposizione un cavalletto. In questo caso la foto viene mossa perché il nostro corpo, anche senza che ce ne accorgiamo, si muove. Per fortuna, quando i tempi di esposizione sono più lungi del normale ma comunque bassi, possiamo applicare un semplice trucco. Nel momento in cui scattiamo la foto, tratteniamo il respiro. In questo modo il corpo starà più fermo perché bloccheremo il movimento della respirazione. E voilà, le foto saranno mano mosse!