In questi giorni di vaccinazioni che proseguono a ritmo elevato e di conseguenti riaperture, si parla molto delle vacanze estive da prenotare sin da subito. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato del famosissimo borgo siciliano di Cefalù, meta turistica d’eccellenza per gli amanti del mare.

Oggi, noi della Redazione vogliamo presentare ai nostri Lettori un altro luogo che merita l’attenzione di chi apprezza il mare e la natura. Anche questa volta torneremo in Sicilia e sempre in provincia di Palermo, per ammirare insieme le bellezze che la nostra meravigliosa terra ci offre.

Ci riferiamo alla riserva naturale di Capo Gallo, situata in prossimità della località balneare di Mondello e vicinissima al centro città.

Sottoposta a numerosi interventi di recupero e valorizzazione, la sua fama la precede e ne fa une delle principali mete attrattive del capoluogo siciliano. L’area si estende per quasi 600 ettari e separa due importanti golfi, quello di Mondello e quello di Sferracavallo.

Sono presenti varie grotte, di cui una chiamata “Grotta dell’olio” che somiglia alla nota Grotta azzurra dell’isola di Capri. Gli amanti degli animali saranno felici di scoprire che vi sono diverse specie animali come la volpe, il coniglio, ma anche il meno attraente topolino.

Si può accedere alla riserva a piedi, in bici, in scooter e in auto, ma probabilmente in questi ultimi due casi bisogna pagare il ticket.

Cosa fare durante la visita

Sembra di stare alle Maldive e invece si trova in Italia questa splendida riserva naturale in cui immergersi almeno una volta nella vita. E proprio come negli ambienti naturali più belli del mondo, anche qui è possibile approfittare di tutto quello che ci offre. I visitatori potranno fare lunghe (ma anche brevi) passeggiate, escursioni o semplicemente prendere il sole e godersi il mare in serenità. Un tuffo tra le acque più blu, soprattutto per gli esperti di immersioni che resteranno estasiati dal fondale mozzafiato.

Chi sta pensando di visitare la Sicilia non potrà fare a meno di inserire tra le sue tappe questo luogo incantato.