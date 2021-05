Sentirsi in forma e sentirsi belle è un diritto e un dovere per ogni donna. Prendersi cura del proprio corpo per essere in salute richiede attenzioni e cure. Ogni parte necessita di esercizi ed il seno è una di queste.

Questa zona del corpo è per eccellenza un simbolo di femminilità. Oltre a fare gli esami di controllo necessari per evitare patologie e malattie, ecco cosa possiamo fare. Si avvicina l’estate ed il fisico va preparato al meglio ed ecco i 4 esercizi pettorali da non mancare per un seno e un décolleté tonico e alto.

Si sa che il seno è principalmente formato dalle ghiandole mammarie e da poche fasce di muscoli laterali. In questa parte c’è una tendenza ad accumulare grassi superflui. Per quanto un seno abbondante e rigoglioso sia bello ci vuole sempre un equilibrio.

Tutti gli esercizi quotidiani per un allenamento tonificante per i nostri pettorali

Un mito da sfatare è che l’allenamento faccia ridurre il seno. Effettivamente solo in casi di sport troppo intenso la nostra attività metabolica e ormonale può creare dei forti cambiamenti della nostra morfologia. Con un’attività costante giornaliera ma non stressante invece i nostri pettorali saranno in formissima. Sappiamo che si avvicina l’estate ed il fisico va preparato al meglio ed ecco i 4 esercizi pettorali da non mancare per un seno e un décolleté tonico e alto:

a) sequenze braccia con dei pesi leggeri;

b) plank sulle braccia;

c) sequenza di push up;

d) piegamenti braccia su sedia o panca.

Prepariamo il nostro corpo con dello stretching, stirando soprattutto le spalle e il collo. Anche la schiena va srotolata e preparata ad essere flessibile durante gli esercizi. Procuriamoci anche dei pesetti da 1 o 2 kg massimo per cominciare. Possiamo tranquillamente utilizzare delle bottiglie di acqua.

Come svolgere questi efficaci esercizi per un seno perfettamente sano, tonico e bello

In piedi solleviamo il peso con le braccia aperte all’esterno e solleviamole in alto sopra la testa. Scendiamo poi all’altezza delle spalle e ancora lungo i fianchi. Ripetiamo il movimento per 10 volte, in 3 sequenze.

Manteniamoci poi nella posizione dei plank per 30 secondi, 1 minuto massimo. Gli avambracci sono allungati al suolo e sostengono tutto il corpo. Ripetiamo i plank per almeno 5 volte. Questo servirà anche per rafforzare gli addominali.

Concediamoci una sequenza di push up, ovvero flessioni sulle braccia, magari piegando le gambe se è troppo difficile. Facciamone almeno 3 serie da 5, massimo 10 flessioni.

Un altro esercizio da fare in casa o al parco è la panca o la sedia. Portiamoci in avanti tenendo tutto il peso sulle braccia sulla sedia e pieghiamoci in avanti per almeno 10 volte, ripetendo la serie 3 volte.