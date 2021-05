Per iniziare le nostre giornate abbiamo bisogno di energia e questa è fornita sicuramente dalla prima colazione da ciò che scegliamo di mangiare e bere. Esistono gli amanti del caffè che non riescono a iniziare la giornata senza la loro tazza fumante, e poi ci sono anche gli amanti del the.

Sappiamo bene che entrambe le bevande ci danno la carica per iniziare o continuare i compiti quotidiani che ci siamo prefissati di raggiungere. Gli assidui consumatori di queste bevande sanno bene che il consumo di queste comporta delle fastidiose macchie.

Queste si depositano sulle nostre tazze o tazzine e non vanno mai via con un semplice lavaggio di acqua e sapone. Alcuni di noi già lo sanno, i rimedi naturali in questo caso sono ottimi per eliminarli e non avere quelle macchie terribili.

Questa è la pasta densa fai da te che elimina definitivamente le odiose macchie di caffè e the nelle nostre tazze

Negli ultimi tempi stiamo sempre più riscoprendo come i rimedi naturali possono aiutarci nelle faccende domestiche e non solo. Questi rimedi della nonna ci permettono di non utilizzare detersivi che troviamo in commercio e al contempo di risparmiare qualche euro. Oltre a ciò, possiamo anche considerare il fatto che questi rimedi sono molto efficaci e garantiscono pulizia e igiene profonda.

Per creare la pasta densa abbiamo bisogno di tre ingredienti che troviamo facilmente in casa. Stiamo parlando del sale grosso, dell’aceto bianco e del limone.

Unione esplosiva

L’unione di questi tre ingredienti ci permette non solo di ripulire le tazze da quelle odiose macchie, ma anche di prenderci cura delle stoviglie di porcellana.

Uniamo i tre ingredienti in un contenitore, basteranno tre cucchiai di sale grosso, due di aceto e qualche goccia di limone. Mescoliamoli e mettiamo il composto su una spugna da cucina e passiamo delicatamente sulle nostre tazze e tazzine. Lasciamo in posa per qualche minuto e noteremo che le macchie saranno sparite.

Il sale funge da abrasivo, mentre l’aceto e il limone hanno un effetto sbiancante. Grazie a questo composto naturale le tazze torneranno come nuove.

