L’Italia possiede una miriade di luoghi da sogno e molti di essi sono ancora poco conosciuti. Il nostro obiettivo oggi è quello di fare conoscere uno di questi che si trova nel sud Italia. Se stiamo cercando un piccolo angolo di paradiso sulla Terra, questo è il posto che fa per noi. Scopriamo insieme cosa rende speciale il Fiordo del Ciolo.

Sembra di essere alle Mauritius ma questo luogo paradisiaco si trova in Salento

Il Fiordo del Ciolo è una stupenda insenatura sul mare. Il nome di questo luogo deriva dal fatto che la sua particolare forma ricorda quello di un fiordo norvegese. In realtà, qui siamo immersi in un paesaggio tipicamente mediterraneo dalla bellezza disarmante.

Il Fiordo del Ciolo si trova sulla costa di Santa Maria di Leuca, a Gagliano del Capo, in Salento. Questo territorio di origine carsica presenta numerose grotte e conche nelle quali la natura si presenta in tutta la sua bellezza. Tra le due sponde di questo fiordo c’è un ponte sospeso a circa 36 metri d’altezza. Molti visitatori si fermano soltanto per ammirare il panorama mozzafiato e fare qualche foto, ma noi consigliamo di addentrarsi lungo il sentiero. Da questo ponte la vista è magnifica e man mano che ci si avvicina, scendendo verso la spiaggia ci troviamo travolti da questo spettacolo.

La spiaggia

A questa piccola spiaggia si arriva percorrendo un sentiero mediamente tortuoso e che consigliamo di affrontare con le scarpe da trekking. Una volta giunti alla spiaggia sembra di trovarsi in un angolo di paradiso. Qui possiamo rilassarci facendo il bagno e prendendo il sole ammirando il paesaggio e i turisti più spericolati. Infatti, questo fiordo è da sempre meta di turisti che amano tuffarsi dalle sue rocce nonostante sia un’attività molto rischiosa. In alcuni punti emergono delle rocce che possono rendere il tuffo un’attività davvero pericolosa. Dalle rocce del fiordo si apre la Grotta del Ciolo che possiede una sorgente di acqua dolce. Il suo ingresso è monumentale ed è alto oltre 30 metri. Entrando qui possiamo ammirare un laghetto dalle acque di colore verde smeraldo.

Sembra di essere alle Mauritius ma questo luogo paradisiaco si trova in Salento. Il Fiordo del Ciolo è una tappa che non possiamo farci sfuggire se amiamo la natura. Rimarremo meravigliati di fronte a così tanta bellezza.

Approfondimento

Lasciamoci rapire il cuore da quest’isola di rara bellezza a due passi dall’Italia