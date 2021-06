Nei torridi mesi estivi, a volte è praticamente impossibile sopportare il caldo. Molti però non sopportano nemmeno l’aria condizionata. Il fatto non è raro, non solo perché l’aria condizionata può provocare disagi e indesiderati mal di testa, ma anche perché ha un certo impatto sulla bolletta.

Stare al fresco senza ricorrere all’aria artificiale non è impossibile, basta seguire alcune semplici accortezze quotidiane. Con questi 5 consigli manteniamo la casa sempre fresca senza spendere nel condizionatore. Si tratta di piccole pratiche a cui fare attenzione. In questo modo possiamo preservare un clima mite e creare vere e proprie correnti d’aria naturale che ci salveranno da sudate diurne e notturne.

Con questi 5 consigli manteniamo la casa sempre fresca senza spendere nel condizionatore

La prima cosa da fare per preservare le stanze di casa dal caldo torrido è innalzare uno scudo all’esterno. Riempiamo i muri, i terrazzi e i balconi di piante rampicanti. Queste piante sono in grado di schermare i raggi del sole e di trattenere il calore, non facendolo filtrare negli spazi interni.

Sempre al fine di impedire ai raggi del sole di seminare calore in casa, abbassiamo le tapparelle delle finestre nelle ore più calde della giornata. Differentemente da quello che molti credono, impedendo l’ingresso della luce solare in casa possiamo mantenere più bassa la temperatura anche in giornate afose.

La notte, invece, è consigliato dormire con le finestre aperte, quando possibile. In questo modo riempiremo la casa con la brezza notturna. La mattina ricordiamo di chiudere le finestre appena svegli, in modo da contenerla dentro casa.

Come creare l’aria condizionata naturale

Importantissimo è sfruttare le correnti di aria naturale. Per farlo basta aprire finestre su lati opposti della casa, seminando dei fermaporte per evitare che le porte sbattano.

Un ultimo trucchetto a dir poco geniale è quello di bagnare le estremità delle tende prima di andare a letto. In questo modo la brezza della notte, passando per la tenda bagnata, creerà un effetto aria condizionata davvero rinfrescante.

