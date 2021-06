Alle Hawaii è famosa la spiaggia nera di Punalu’u Beach che richiama da tutto il globo milioni di visitatori. Dove l’Oceano lambisce la costa corvina, prende vita uno spettacolo emozionante e surreale.

In pochi sanno, però, che anche in Italia abbiamo la nostra spiaggia nera e si trova in una delle più piccole e sorprendenti Regioni italiane: la Basilicata.

La spiaggia è quella della Cala Jannita nel lungomare di Maratea.

Sembra di essere alle Hawaii eppure questa incredibile spiaggia nera si trova in Italia

Occorre, tuttavia, distinguere tra una spiaggia nera di origine vulcanica, come quella lucana, e altri fenomeni naturali che invece sono da evitare.

Una spiaggia può divenire nera anche per le ondate di molluschi spiaggiati che finiscono al di sotto della superficie e iniziano a decomporsi. Queste spiagge emanano anche un forte odore di marcio. Quindi meglio accertarsi prima del fenomeno che ha causato la sabbia nera!

Nel caso della spiaggia di Santo Janni o Jannita, la spiaggia ha origine vulcanica e lo si può costatare anche ad occhio nudo.

È situata a Nord della Punta della Matrella in località di Marina di Maratea.

La spiaggia nera lucana è celebre anche per essere stata lo scenario del video girato per il brano di Laura Pausini “Non è detto”.

Dal video si vedono chiaramente gli scogli che si ergono sulla spiaggia mora e il mare limpido che con il vento si infrange lungo il litorale.

Grotta Sciabella

Parlando di Cala Jannita non si può non citare Grotta Sciabella. L’unico punto di luce nella grotta è una feritoia direttamente sopra la caletta che racchiude.

Le leggende sono davvero numerose su questa grotta dove il mare turchino si incontra con le rocce.

Una leggenda narra di una nobile di nome Isabella che era solita tradire il marito incontrandosi con gli amanti in questa caletta all’interno della grotta. La fedifraga però era ignara che il marito la spiasse proprio dallo scorcio a cui abbiamo poc’anzi accennato.

Sembra che questo triangolo amoroso finì nel peggiore dei modi con Isabella precipitata nella grotta.

Alla spiaggia nera si arriva esclusivamente tramite via pedonale di circa 300 metri costeggiata dalla vegetazione.

Ricordiamo di portare delle infradito o delle ciabattine da spiaggia perché quando batte il sole delle ore di punta, il finissimo ciottolato nero si scalda proprio come un carboncino.

Sembra di essere alle Hawaii eppure questa incredibile spiaggia nera si trova in Italia e vale davvero la pena visitarla!

Un’altra meta da sogno è illustrata qui dalla Redazione di ProiezionidiBorsa.