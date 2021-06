Per avere sempre rose belle e soprattutto sane, è necessario curarle anche d’estate. Infatti, in questo periodo i fiori iniziano ad appassire e quindi bisogna agire con alcuni interventi di manutenzione.

Altrimenti si rischia di vanificare tutto il lavoro svolto in primavera per avere un roseto sgargiante ed invidiabile.

Molti sbagliano a sottovalutare questo passaggio fondamentale nella cura delle rose in estate

Una fase fondamentale che non bisogna assolutamente tralasciare è la potatura, che va effettuata con attenzione senza rovinare la pianta.

Questo passaggio garantirà una fioritura abbondante e più prolungata del solito, fino ad autunno inoltrato.

Infatti, potando la pianta, tutte le energie vitali della stessa saranno dirottate nello sviluppo di nuove infiorescenze. Energie che altrimenti andrebbero a servire unicamente lo sviluppo del cinorrodo.

Ecco come procedere

Nel caso di rose tappezzanti l’obiettivo è innanzitutto quello di asportare tutti i fiori sfioriti e senza petali.

Poi con l’aiuto di forbici, bisogna togliere anche i vari rametti secchi e le erbe infestanti.

Nel caso di rose a cespuglio la potatura deve essere altrettanto leggera. Si devono prima asportare tutti quei fiori ormai sfioriti, per dare così più spazio ed energie a i nuovi boccioli.

Poi bisogna direttamente recidere con un taglio netto ed obliquo tutti quei rametti che contengono un gruppo di fiori secchi. Bisogna effettuare il taglio appena sopra un nuovo germoglio.

Nella zona in cui abbiamo reciso i rametti è poi opportuno effettuare un trattamento fungicida, così da disinfettare le ferite. In questo modo si evita la proliferazione di funghi ed infezioni dovuti al trauma del taglio.

Prevenire le malattie

Abbiamo appena visto che molti sbagliano a sottovalutare questo passaggio fondamentale nella cura delle rose in estate. Tuttavia è ancora più importante prestare attenzione, come detto precedentemente, alle malattie delle rose.

La più diffusa durante il periodo estivo è l’oidio (o mal bianco), una muffa bianca che si presenta su foglie, germogli e bottoni floreali. Questo fungo si presenta soprattutto a seguito di eccessivi trattamenti con l’azoto, il quale rende le rose più vulnerabili.

L’unico modo per eliminare questo fungo è applicare lo zolfo in polvere durante la sera con un soffietto, almeno una volta al mese.

Se invece il fungo ha già preso troppo piede su foglie e rami, questi andranno tolti immediatamente.

