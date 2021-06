Fu proprio lo scrittore americano a chiamare per la prima volta “Florida d’Italia”‘ la cittadina di Lignano Sabbiadoro. Ci sono pareri molto discordanti tra loro a riguardo. C’è chi parla di Hemingway come concittadino e quasi tifoso dell’Udinese. Altri invece credono che lo scrittore rimase a Lignano non più di due ore.

Quello che è certo è che all’epoca – correvano gli anni Sessanta – Lignano Sabbiadoro era per lo più dune e mare con una pineta intensa. A distanza di ottant’anni, Lignano è una meraviglia italiana che non si può non visitare.

Lignano Sabbiadoro si trova in Friuli nella terra di mezzo, equidistante da Trieste e Venezia.

La chiamano la Florida d’Italia e vanta una spiaggia dorata e 32 bandiere blu

Spiagge d’oro che si estendono 8 chilometri intervallate da stabilimenti privati e tratti di spiaggia libera.

Un’offerta turistica completa che punta alle famiglie, ai giovani e agli sportivi.

La caratteristica propria di questa località, ma anche di Grado, ad esempio, è il lento degradare del fondale, davvero ottimo per i bambini.

Inoltre Lignano vanta un’incredibile qualità delle acque con un mare cristallino che quest’anno per la trentaduesima volta conquista la bandiera blu. La bandiera blu è il riconoscimento europeo di acque pulite, natura incontaminata e servizi di primo livello.

Ci sono servizi di ultima generazione e abbattimento delle barriere architettoniche per le persone disabili che a Lignano possono davvero pensare solo alla vacanza!

Anche gli amanti degli animali, trovano in Lignano il loro paradiso: una doggy beach tutta dedicata agli amici a quattro zampe e a tante passeggiate anche per il nostro amico Fido.

Per gli sportivi quest’anno c’è la nuova fat sand bike, una bici dalle ruote grasse per escursioni sulla battigia. Un’emozione tutta da scoprire!

Da segnalare la Terrazza a Mare, comprensiva di bar e negozi, e le splendide Lignano Pineta e Lignano Riviera aree ricche di passeggiate nel verde.

Lignano Sabbiadoro è un luogo salubre fra mare e pineta e infatti la chiamano la Florida d’Italia e vanta una spiaggia dorata e 32 bandiere blu.

Non ci resta che partire alla volta del Friuli Venezia Giulia!