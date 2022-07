È arrivata l’estate e in tanti pensano alle ferie e a dove andare in vacanza, è vero. Ma molte persone si sono trovate, purtroppo, senza una fonte di reddito. Le cause possono essere molteplici, problemi dell’azienda, un lavoro che non ci piaceva o una conclusione di contratto. Quindi ci ritroviamo a cercare un nuovo lavoro per poter pagare le bollette e mantenere la famiglia. Oppure, vogliamo semplicemente mettere qualcosa in più da parte o avvicinarci al mondo del lavoro. Per fortuna, però, in questo periodo le offerte di lavoro non scarseggiano. Soprattutto le grandi catene sono alla costante ricerca di nuovo personale in varie parti d’Italia. Oggi vedremo in particolare le offerte di un’azienda italiana che opera nella grande distribuzione.

Questa azienda italiana sta cercando personale full time anche solo con il diploma in tutta Italia

Stiamo parlando del gruppo PAM, che al suo interno comprende diverse catene di supermercati. Oltre a Pam e i vari punti vendita più piccoli, troviamo anche Panorama e IN’s mercato. Le posizioni attualmente disponibili sono tutte per contratti a tempo pieno. Un’ottima occasione per chi cerca un contratto più stabile e redditizio rispetto ad un contratto part time. Sul sito dedicato alle carriere è possibile consultare le ultime offerte inserite. Utilizzando lo strumento dei filtri si può scegliere l’area di competenza, la sede e l’orario. Al momento, tra le sedi troviamo Liguria, Veneto, Toscana, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Trento e Lombardia. Ma vediamo alcuni dei profili disponibili e i requisiti per potersi candidare.

Alcune delle posizioni e come candidarsi

Per le offerte di lavoro per addetto alle vendite non è richiesta alcuna esperienza e solo il diploma di scuola superiore. È previsto un affiancamento in alcuni casi e si richiede predisposizione al servizio al cliente. Si cercano anche addetti alla vendita notturni, ad esempio nella sede di Marghera. Se invece vogliamo candidarci per la posizione di capo reparto, sarà ovviamente necessaria un’esperienza pregressa. Lo stesso vale per figure come macellai o specialisti di pescheria, che richiedono una conoscenza della mansione. In ogni caso, le offerte sono tutte consultabili sul sito e ci si può candidare direttamente. Cliccando su Candidati Ora si potrà accedere alla sezione dedicata in cui registrarsi. Si può accedere con Google, LinkedIn o registrando il profilo sulla piattaforma.

Insomma, questa azienda italiana sta cercando personale e vale la pena controllare i profili disponibili. Si tratta di contratti di vario genere e rivolti a diverse tipologie di profili diversi. Magari possiamo approfittarne e guadagnare qualcosa, anche se siamo in attesa di altri tipi di offerte. Se invece preferiamo lavori part time per arrotondare, possiamo comunque cercare sui vari siti delle aziende. Non è difficile che le catene di grande distribuzione cerchino personale anche solo per i mesi estivi.

