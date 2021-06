Durante il nostro tempo libero amiamo prenderci cura di noi con sport e shopping. Fissiamo sempre un appuntamento per una depilazione o un massaggio al nostro centro estetico preferito.

E ovviamente andiamo dal parrucchiere per alleggerire i nostri capelli e non patire troppo il caldo.

Ma se per la pettinatura ci affidiamo ad un esperto, a volte ci piace fare da noi per la tinta dei capelli. Il risultato magari non sarà perfetto ma saremo comunque soddisfatte.

Purtroppo però, macchiamo sempre qualcosa e vorremo evitare di passare ore a pulire. Ma come fare?

Grazie a questo articolo scopriremo un trucco semplice ma dal risultato garantito.

Sembra banale ma basta questo trucco antimacchia per fare la tinta ai capelli

È passato circa un mese dall’ultima volta che siamo andati dal parrucchiere e abbiamo ormai la ricrescita.

Che siano pochi capelli bianchi o il colore sbiadito, abbiamo proprio voglia di sistemare la situazione. Non ci piace essere in disordine e vogliamo rimediare subito.

Ma se sappiamo perfettamente che colore scegliere per i nostri capelli non sappiamo invece come evitare di macchiare tutto il bagno e la nostra faccia.

Per evitare di sporcare tutto il bagno ed avere macchie ovunque ci basterà usare dei fogli di giornale.

Non dovremo fare altro che prendere un qualsiasi giornale vecchio e coprire i sanitari su cui appoggeremo i prodotti. In questo modo anche se toccheremo qualcosa andremo solo a macchiare i fogli di giornale.

Sembra banale ma basta questo trucco antimacchia per fare la tinta ai capelli. In questo modo non correremo il rischio di macchiare il lavandino su cui ci appoggiamo.

E una volta messa in posa la tinta non dovremo far altro che buttare tutto nell’indifferenziato.

Potremo finalmente aspettare che il colore ravvivi i nostri capelli senza dover pensare a come smacchiare tutto il bagno.

Un trucco antimacchia anche per la pelle

Poche di noi sanno che è facile farci la tinta ai capelli in modo autonomo.

Sarà capitato a tutte di macchiarsi la fronte o le orecchie mentre ci mettiamo la tinta. Ma se non vogliamo rischiare di rimanere a chiazze non dovremo far altro che usare della crema.

Ci basterà stendere una qualsiasi crema idratante alla base dei capelli e sulle orecchie e in questo modo impediremo alla tinta di penetrare nella nostra pelle.

Farci la tinta sarà divertente e soddisfacente ora che sappiamo come farla al meglio. Finalmente sapremo prenderci cura di noi in tutta facilità.

