Le piante d’appartamento sono un ottimo modo per abbellire l’ambiente. La scelta su quali piante acquistare è determinata da tanti fattori. Questi possono essere la distribuzione degli spazi in casa, per esempio, la luminosità degli ambienti, una scarsa manutenzione e così via. Dobbiamo però considerare un altro aspetto molto importante: la tossicità. Più di 700 piante, infatti, sono velenose per cani e gatti e alcune sono nocive anche per l’uomo. Ecco 5 piante tossiche, per noi e gli animali domestici, che probabilmente abbiamo già in casa.

Aloe vera

Quasi tutti abbiamo una pianta di aloe in casa o sul balcone. La pianta, grazie ai suoi composti chimici antinfiammatori chiamati antrachinoni, è utilizzata come rimedio per lenire la pelle bruciata dal sole o piccole ferite sulla pelle. Tuttavia, quegli stessi composti sono tossici per cani e gatti perché agiscono come purganti, come riporta l’ASPCA (The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Geranio

I gerani sono facili da curare e hanno dei bellissimi fiori, ma contengono sostanze chimiche chiamate geraniolo e linalolo. Queste provocano prurito sulla pelle dei nostri animali domestici, nausea e anoressia.

Alocasia

Questa pianta è facile da curare ed è perfetta sia all’interno o all’esterno, ma va tenuta lontano da bambini e animali domestici. Contiene ossalati di calcio insolubili che possono irritare la pelle, la bocca, la lingua e la gola, causando gonfiore, difficoltà respiratorie, bruciore e disturbi allo stomaco.

Felce di asparago

Questa felce è bella da vedere, molto decorativa, ma contiene le sapogenine. Sono sostanze chimiche che proteggono le piante dagli organismi invasori ostili. Agiscono negli animali domestici come una lieve tossina sulla pelle e possono causare prurito ed eruzioni cutanee.

Le loro bacche, se ingerite, possono causare vomito, diarrea e dolori addominali.

Filodendro

Il filodendro è una perfetta pianta d’appartamento. Tutte le varietà di filodendro, però, contengono ossalati di calcio insolubili che causano, attraverso la masticazione delle foglie, irritazione della bocca e del tratto gastrointestinale. Potrebbe ostruire la respirazione e provocare vomito.

Ecco 5 piante tossiche per noi e gli animali domestici che probabilmente abbiamo già in casa

Abbiamo visto solo alcune delle piante utilizzate per decorare le nostre abitazioni e delle quali probabilmente ignoriamo i rischi per la salute. È improbabile che un adulto ingerisca volontariamente parte di una pianta, ma un bambino, nel gioco, potrebbe venirci a contatto. Così come un gatto, graffiando le foglie della pianta con le zampine. Prestiamo quindi attenzione nella scelta delle piante, informandoci prima anche su questi aspetti.