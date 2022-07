Che sia un lussureggiante bagno ampio e spazioso o un modesto bagnetto, questa zona della casa è quella che merita maggiori attenzioni per le pulizie. Al pari della cucina infatti il bagno di casa, grande o piccolo che sia, nasconde in sé un’infinità di rognosi problemi domestici. Tra i più comuni ci sono quelli legati alla muffa procurata dalla condensa o lo sporco annidato tra le fughe delle piastrelle. Per non parlare poi dei fastidiosi accumuli di calcare che possono comparire ovunque, dal vetro della doccia fino alla rubinetteria in acciaio. Tra i tanti, inoltre, c’è anche l’antiestetico ingiallimento della plastica, in particolare quella del WC. Queste sgradevoli macchie gialle che danno la sensazione di trasandato e sporco, possono comparire per diverse ragioni. Oltre all’usura, al fumo o la luce diretta del Sole, talvolta l’ingiallimento potrebbe anche dipendere dall’uso di prodotti sbagliati.

Sembra assurdo ma per sbiancare la plastica ingiallita del WC basta un semplice rotolo di pellicola trasparente

Ad esempio in molti per sanificare il proprio WC utilizzano disinfettanti molto aggressivi come la varichina. Questo prodotto aggressivo elimina germi e batteri ma, a lungo andare, potrebbe ingiallire la plastica rendendola inguardabile. Tuttavia pochi sanno che è possibile donare nuovo splendore alla plastica del WC utilizzando un astuto stratagemma. Tutto quello che ci servirà sarà un po’ di ingegno, lo sbiancante giusto, un panno e un comune rotolo di pellicola trasparente.

Ma vediamo cosa fare. Per prima cosa diamo una rapida pulita alla plastica con un goccio di detersivo per piatti. Successivamente in un litro di acqua verseremo circa 150 ml di acqua ossigenata. Mescoliamo il tutto e all’interno di questa soluzione immergeremo dei panni per pulizie. Ora quello che resta da fare è stendere su tavoletta e copri water i panni imbevuto assicurandoci che siano a contatto con tutta la superficie in plastica.

Bianco splendente

A questo punto, avvolgeremo attorno ai panni imbevuti della pellicola trasparente per fare in modo che l’acqua ossigenata possa agire a lungo sulle macchie gialle.

Ora che abbiamo “impacchettato” il copri water lasciamo agire un paio di ore per poi rimuover e sciacquare. Essendo rimasta a stretto contatto con la plastica, l’acqua ossigenata presente sui panni la farà tornare bianca brillante.

Sembra assurdo ma per sbiancare la plastica ingiallita sarà sufficiente utilizzare questo astuto rimedio. Se poi dovessimo avere problemi di incrostazioni nere all’interno del water date dal calcare possiamo utilizzare alcune favolose pastiglie da realizzare in casa.

