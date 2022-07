Spesso diventiamo letteralmente matti per trovare soluzioni pratiche e rapide per risolvere i tanti inconvenienti di casa. Quello che non sappiamo, però, è che le soluzioni alle tante problematiche domestiche sono già nascoste in casa nostra. Ad esempio chi avrebbe mai immaginato che la soluzione per pulire il doppio vetro del forno ed averlo brillante è nascosta dentro i nostri armadi?

Ma, se parliamo di soluzioni naturali a un’infinità di problemi non c’è pianta più utile del fenomenale alloro. Infatti, ne basta qualche foglia per risolvere una miriade di inconvenienti domestici.

Repellente naturale per formiche e zanzare

La potente aromaticità dell’alloro permette a questa antica pianta di diventare un anti insetti naturale. Questo grazie all’acido laurico contenuto al suo interno che funge da repellente per molte specie. L’alloro può essere sbriciolato e messo dentro a dei sacchetti traspiranti per tenere lontane le tarme da cassetti o armadi. Allo stesso modo, l’alloro torna utile contro formiche e zanzare. Gli stessi sacchetti di prima possono essere messi in prossimità delle finestre per scoraggiare l’ingresso in casa degli insetti. In alternativa possiamo farne un decotto in acqua bollente da spruzzare sugli infissi.

Mai più puzza di fritto

L’alloro può essere usato anche per coprire lo sgradevole odore lasciato dalla frittura. Il segreto è quello di mettere in un pentolino acqua e alloro, magari insieme a qualche bacca di ginepro e aceto. Questo pentolino dovrà essere messo a bollire di fianco alla padella che stiamo usando per friggere. La combinazione aromatica degli ingredienti neutralizzerà la puzza di fritto evitando che appesti tutta la casa. Per agevolare l’operazione, teniamo in funzione la cappa e ricordiamo di lasciare le finestre aperte.

Ne basta qualche foglia per allontanare gli insetti, eliminare la puzza di fritto e ridare colore ai vestiti sbiaditi

Ma passiamo ora alla sua funzione più sbalorditiva, ovvero quella di donare nuova lucentezza ai vestiti sbiaditi. Che sia a causa di temperature eccessive di lavaggio o per prodotti aggressivi, i vestiti colorati tendono a perdere colore nel corso del tempo. se ci troviamo di fronte a questa situazione possiamo agire così. In una grande pentola facciamo bollire 15-20 foglie di alloro per circa 30 minuti. In seguito aggiungeremo anche 100 g di bicarbonato per ogni litro di acqua facendolo dissolvere completamente. A questo punto lasciamo in ammollo i vestiti colorati sbiaditi per una notte per poi procedere ad un lavaggio a mano o in lavatrice. Terminato il lavaggio noteremo che la vecchia brillantezza del colore avrà fatto ritorno.

Lettura consigliata

Per coltivare zucchine belle e saporite in vaso o nell’orto ecco i trucchi per concime, terreno e irrigazione