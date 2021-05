Ecco perché dovremmo coltivare la salvia per risolvere questo comune problema e il segreto per farla durare per tante ricette squisite

La salvia è fra le piante aromatiche più usate nelle cucine italiane, così come il basilico e il prezzemolo. Di derivazione mediterranea, non è difficile da coltivare. Basta seguire delle semplici ma efficaci accortezze. Balconi, terrazzi, giardini pieni di salvia saranno davvero invidiati dai nostri vicini, perché avranno un profumo intenso e saranno belli da vedere.

Oltre all’ambito culinario, la salvia è molto usata anche per liberarsi da un seccante problema che affligge tutti noi. Ecco il segreto per coltivare la salvia e farla durare, per risolvere questo comune problema e creare tante ricette squisite.

Il segreto per conservare a lungo la salvia

La salvia, prima di tutto, è un’erba che ama particolarmente il sole. Quindi la sua esposizione ai raggi solari diretta è gradita, al contrario di altre piante che abbiamo visto in precedenti articoli di ProiezionidiBorsa.

Ma il segreto affinché duri nel tempo è che non ha bisogno di un eccessivo drenaggio poiché non lo tollera. Infatti non regge nemmeno i ristagni d’acqua e il terreno dove poter crescere non deve essere argilloso.

Seguendo questi semplici consigli la nostra salvia sarà rigogliosa, profumata e buonissima. Pronta per delle gustose pietanze da leccarsi i baffi. Proponiamo il classico raviolo al burro e salvia e la carne al limone e salvia. Per la concimazione, la salvia necessita di azoto e quello organico andrà benissimo oppure la cenere del pellet che contiene azoto e altre sostanze nutritive per le piante.

Rimedio contro le zanzare

Dal profumo intenso, la salvia è un ottimo alleato contro le fastidiosissime zanzare. Essendo questo il giusto periodo per coltivarla, non perdiamo l’occasione per dire addio alle zanzare. Ecco svelato il segreto per coltivare la salvia e farla durare, per risolvere questo comune problema e creare tante ricette squisite.

