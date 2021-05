Mantenere una dieta varia ed equilibrata è il primo requisito per il benessere.

Bisogna mangiare molta frutta e molta verdura, soprattutto di stagione.

E parlando di stagionalità, ci sono spesso dei prodotti che passano inosservati, pur essendo eccellenti e dalle mille proprietà.

Sembra assurdo ma in pochi conoscono questa verdura di stagione deliziosa e salutare, facile e veloce da cucinare in tanti modi buoni e sfiziosi.

I fagiolini piattoni

Questa varietà di fagiolini è spesso confusa con le taccole. Tuttavia, appartengono a famiglie diverse ed hanno sapore e proprietà diversi. I fagiolini piattoni appartengono appunto alla famiglia dei fagiolini, mentre le taccole a quella dei piselli.

Inoltre, sono notevolmente diversi di forma.

I piattoni arrivano anche a 20 cm, mentre le taccole di rado superano i 5 cm.

Proprietà

Questo alimento ha uno straordinario apporto nutritivo.

Innanzi tutto, i fagiolini piattoni contengono molte proteine, il che li rende un’ottima alternativa alla carne. Inoltre, sono molto ricchi di fibre, di vitamina C e K e di sali minerali come magnesio, ferro, fosforo e potassio.

Sono utili per combattere problemi intestinali, quali colite e stitichezza.

Usi in cucina

Del fagiolino piattone si mangia tutto, basta soltanto togliere un’estremità ed eventualmente il filamento, se è troppo duro.

Questi ortaggi si prestano a moltissime ricette.

Si possono semplicemente saltare in padella con un po’ di pomodoro e un soffritto di aglio. In meno di venti minuti saranno pronti e squisiti. Altrimenti si possono bollire e consumare con un filo d’olio, proprio come i fagiolini. In alternativa, una volta bolliti, si possono tritare e farci un impasto per delle polpette davvero deliziose.

Insomma, questo alimento è davvero squisito, benefico e versatile, dovrebbe senz’altro entrare a far parte della dieta di ognuno.

