L’Italia è un vero e proprio museo a cielo aperto. Che si tratti di grandi città o piccoli borghi, l’Italia è il paese più bello al Mondo ed oggi è proprio qui che vogliamo concentrare il nostro sguardo. Quando visitiamo le nostre città siamo soliti andare a vedere i suoi punti focali, i suoi palazzi e monumenti più conosciuti e belli. Ogni città però possiede dei piccoli angoli nascosti che spesso neanche i residenti conoscono: oggi vogliamo farne conoscere qualcuno in particolare. È una delle città più belle al Mondo ed oggi ne sveliamo i 4 angoli più particolari e suggestivi che pochi fortunati conoscono. Questa città è Firenze.

Fontana del porcellino

Questa particolarissima fontana si trova sotto la loggia del Mercato nuovo di Firenze. La tradizione vuole che toccare il naso del porcellino sia di buon auspicio. Inoltre, se mettiamo una monetina nella bocca del cinghiale e questa cade nella grata si avrà molta fortuna, ma non è tutto. Gli appassionati della saga di Harry Potter sapranno senz’altro che una copia di questa statua è visibile in due film come elemento d’arredo.

Testa di pietra

Questa testa si trova sulla parete della chiesa di Santa Maria Maggiore ed ha più di 700 anni. Sebbene non si sappia con certezza a chi appartenga, questa testa suscita la curiosità di molti passanti. La leggenda narra di un astrologo che prima di essere messo al rogo maledisse la donna che l’aveva denunciato trasformando la sua testa in una scultura.

Bassorilievo di Michelangelo

All’ingresso di Palazzo Vecchio dietro la statua di Ercole si trova tra i massi del palazzo un particolarissimo bassorilievo chiamato “L’importuno”. Questo è stato attribuito a Michelangelo e si crede che questo volto appartenga a un uomo che perseguitava l’artista. Per farlo zittire, Michelangelo gli dedicò questo abbozzo di bassorilievo.

Sasso di Dante

Questo sasso si trova in Piazza delle Pallottole, su un marciapiede accanto al portone di un palazzo. La leggenda narra che Dante era solito fermarsi e sedersi sopra quel sasso per riposare e pensare. Un giorno lo vide un suo conoscente e gli fece una domanda su cosa egli preferisse mangiare: la risposta del Sommo fu “Le uova”. L’anno dopo, la stessa persona lo incontrò nuovamente su quel sasso e gli chiese “Con che cosa?” per sfidare la sua memoria. Dante, senza fermarsi a pensare rispose “Con il sale” a prova della sua grande memoria. Ancora oggi viene ricordata la leggenda e questo sasso, sebbene conosciuto da pochi, è un pezzo importante della città.

