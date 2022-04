Selezioni attive per 27 posti di lavoro in Autostrade per l’Italia accessibili anche con il diploma

L’approvazione del nuovo piano industriale da parte di Autostrade per l’Italia apre le porte a una lunga ondata di assunzioni.

L’obiettivo dell’azienda è quello di concludere l’inserimento di 2.900 risorse entro il 2024 e le nuove offerte di lavoro disponibili vanno in questa direzione. Sono in totale 27 le opportunità disponibili, rivolte a candidati a vari livelli di carriera e per più ambiti. Diversi, poi, sono i ruoli che prevedono assunzione a tempo indeterminato.

Assunzioni per diplomati a tempo indeterminato

Dalla lista delle selezioni attive per 27 posti di lavoro, abbiamo selezionato alcuni annunci in base ai requisiti richiesti e ai vantaggi contrattuali.

I candidati in possesso di un diploma di scuola media superiore possono aspirare a decine di ruoli fra quelli presenti.

Un esempio è tecnico impiantista per l’area Field Operations e Subappalti. Il titolo di studio richiesto è il diploma tecnico o un titolo equivalente. Il candidato interessato deve, poi, dimostrare di essere in possesso di alcune competenze essenziali.

Fanno parte di queste nozioni di elettrotecnica, normative CEI, impianti elettrici, sistemi di Reti e TLC, gruppi statici e dinamici e sistemi di energia. Concludono la conoscenza del pacchetto Office e la propensione al lavorare in team.

Anche per il ruolo di addetto centro monitoraggio impianti basta il diploma come titolo di studio. Il candidato ideale possiede un’esperienza lavorativa pregressa e conoscenze di elettronica, informatica e telecomunicazioni, climatizzazione e apparecchiature elettriche. Sia per questa opportunità che per quella precedente, è prevista l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Altra posizione per cui si cercano diplomati da assumere a tempo indeterminato è assistente alla viabilità. Oltre il titolo di studio, già presentato, sono necessari esperienza pregressa, conoscenze della segnaletica stradale e di pianificazione dei cantieri. Si richiede, inoltre, dimestichezza nell’utilizzo degli applicativi Office.

Selezioni attive per 27 posti di lavoro in Autostrade per l’Italia accessibili anche con il diploma

Per avere una panoramica completa di tutte le opportunità lavorative disponibili è possibile consultare la lista delle posizioni aperte sulla piattaforma di Autostrade per l’Italia. Grazie ai filtri per parola chiave, sede, società, area di impiego, regione e provincia potremo restringere facilmente il campo di visualizzazione. All’interno di ogni annuncio troveremo le istruzioni necessarie per inviare domanda attraverso la piattaforma online.

