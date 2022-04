Nessuna prova o concorso per queste offerte di lavoro accessibili sia con licenza media che diploma

Dai Centri per l’impiego della Regione Umbria arrivano tantissime offerte di lavoro, anche senza concorso. Si tratta di opportunità provenienti direttamente delle aziende e a cui tutti possono accedere.

Per inviare candidatura è necessario registrarsi sul portale Regionale “Lavoro per te Regione Umbria“.

Di seguito abbiamo selezionato alcune delle offerte più accessibili per requisiti richiesti. Per molte di queste non è infatti richiesto alcun titolo di studio.

La lista degli annunci

La prima offerta di lavoro della lista riguarda il ruolo di operaio addetto alla produzione di prodotti chimici e farmaceutici e al confezionamento. Questa arriva dal Centro per l’impiego di Terni e scade il 16 aprile 2022.

La qualifica ISTAT attribuita è quella di operaio addetto a macchine confezionatrici di prodotti industriali. Il luogo di lavoro è Terni. Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria tecnico. Inoltre, è richiesta la patente B per la guida di auto e autocarri fino a 35 quintali.

Il contratto di lavoro è da definire sulla base delle competenze del candidato e sarà a tempo pieno. Infine, è preferibile che il candidato abbia un’età compresa tra i 20 e i 29 anni.

Posti di lavoro disponibili anche per operai addetti alle pulizie delle camere, bagni, aree comuni degli hotel. Le sedi finali sono su Orvieto e Baschi. Nessuna prova o concorso per inviare domanda e il contratto di lavoro applicato è a tempo determinato part-time di dodici mesi.

La qualifica ISTAT assegnata per questa opportunità è quella di operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia. Il contratto prevede che la risorsa selezionata debba lavorare 25 ore alla settimana. Non sono richiesti titoli di studio ed esperienza pregressa. La candidatura dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2022.

Si ricercano candidati nel ruolo di carpentiere in ferro per azienda operante nel settore edile-prefabbricati. Il luogo di lavoro è Terni e la qualifica attribuita è quella di montatore di carpenteria metallica.

È prevista assunzione con contratto a tempo indeterminato secondo i parametri del CCNL. Inoltre, è richiesta la disponibilità a trasferte settimanali dal lunedì al venerdì. La scadenza per poter inviare la candidatura è il 22 aprile 2022.

Nessuna prova o concorso per queste offerte di lavoro accessibili sia con licenza media che diploma

L’offerta di lavoro per addetto alla progettazione, produzione e commercializzazione di mobili e prodotti per l’arredo è ora disponibile.

La qualifica ISTAT assegnata è quella di tecnico della costruzione civile e professione assimilata. Il candidato dovrà possedere una conoscenza della lingua inglese pari al livello B1 e della piattaforma Office.

Il contratto applicato è di apprendistato e il luogo di lavoro è Cannara. È possibile inviare candidatura fino al giorno 8 maggio 2022.

Lettura consigliata

Autista con diploma e tantissimi altri profili a tempo indeterminato ricercati in Ferrovie dello Stato