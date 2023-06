Sei ricco e lo ignori, queste bilance del 900 valgono adesso 1.500 euro: cercale in cantina

Si tratta di uno strumento di precisione che affascina i collezionisti, ma più si va indietro nel tempo e non è detto che maggiore sia il valore. Dipende dallo stato di conservazione. Le bilance di precisione potrebbero starsene dimenticate tra tante cianfrusaglie ma potrebbero essere vendute a cifre incredibili. Ecco una rassegna.

La storia della bilancia ci porta indietro nel tempo, le più antiche risalgono al 5000 AC, per gli egizi era un simbolo religioso, per i greci strumento di lavoro. In Italia la bilancia si è diffusa in epoca romana, la stadera era formata da un braccio scorrevole e da un piatto. L’idea proveniva dalla Campania ed era stata studiata per avere uno strumento di pesa trasportabile.

Le bilance moderne sono considerate oggetti vintage da collezione e hanno prezzi interessanti nei vari siti d’asta. Su Grandvintage.it troviamo in vendita un modello Fulgor degli anni Ottanta al prezzo di 520 euro. La Fulgor è un’azienda storica italiana che rappresenta un’eccellenza, se siamo in possesso di bilance d’epoca di questo marchio dovremmo provare a metterle all’asta. I prezzi potrebbero essere più elevati se l’oggetto si trova in ottimo stato.

Valgono anche le imitazioni

Sei ricco e lo ignori, le bilance nel tuo magazzino sono oggetti da collezione che qualcuno sta sicuramente cercando. Una delle marche più quotate è la Berkel, il modello rosso è iconico e chi ne possiede uno è in grado di portare a casa l’affare. Quelli degli anni Sessanta con 15 chilogrammi di portata possono valere anche 1.000 euro se in ottimo stato. Ma in commercio ne troviamo una antica degli inizi del Novecento con una portata di 320 chilogrammi valutata 1.500 euro.

In Italia le bilance rosse sono targate Fratelli Pratali, sono imitazioni della Berkel, se perfettamente funzionanti e in condizioni accettabili è possibile superare i 500 euro di valore. Questi strumenti risalenti al dopoguerra che hanno a che fare con commercio, ristorazione, vendite al dettaglio, se ben conservati sono preziosi. I collezionisti sono sempre in cerca perché sono pezzi storici di una certa rarità.

Sei ricco e lo ignori, lavora da casa

Alcuni modelli antichi e rari potrebbero non superare i 1.000 euro e chi non s’intende di collezionismo si chiede il perché. Cercando sui siti specializzati troviamo una bilancia degli anni Quaranta del Regno Unito al prezzo di 800 euro. Un’antica bilancia dell’epoca vittoriana con pesi originali in ottone è in vendita al prezzo di 700 euro.

Sicuramente i modelli Berkel sono i più ricercati e la condizione dell’oggetto incide. Più le bilance sono antiche e maggiore è la probabilità che siano rovinate. Ma dobbiamo tenere in conto un elemento da non trascurare. Si tratta di prezzi stabiliti da privati e noi potremmo approfittarne. Se non abbiamo in cantina una vecchia bilancia, proviamo a fare l’investimento. Questi prezzi sono molto bassi considerando che si tratta di oggetti dei secoli passati. Potremmo acquistare e rivendere e ottenere facilmente un plusvalore. Il settore delle aste ci offre tante possibilità e con i siti presenti su internet, questo lavoro fatto da casa può rivelarsi davvero remunerativo.