Il settore salute soffre a Piazza Affari: dove potrebbero essere diretti Amplifon, Diasorin e Recordati

Con un rialzo di solo lo 0,6% da inizio anno, il settore salute soffre a Piazza Affari. Non deve sorprendere, quindi, che tra le peggiori azioni di giornata ci siano Amplifon, Diasorin e Recordati.Quale potrebbe essere il futuro per questi titoli azionari?

Il settore salute soffre a Piazza Affari anche a causa del suo titolo a più elevata capitalizzazione: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 27 giugno a quota 32,38 €, in ribasso dell’1,16% rispetto alla seduta precedente.

Era da oltre un anno che non si vedevano 8 sedute consecutive al ribasso. Adesso, però, le quotazioni hanno raggiunto un supporto chiave in area 32 € che già in passato aveva frenato la discesa dei prezzi.

Il futuro di Amplifon, quindi, dipenderà da quanto accadrà in corrispondenza di questo livello. In particolare, lo scenario al ribasso più probabile è quello mostrato in figura.

Le azioni Diasorin si salvano per il rotto della cuffia, ma il ribasso è dietro l’angolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 27 giugno a quota 91,12 €, in ribasso del 4,35% rispetto alla seduta precedente.

Per il peggiore titolo da inizio anno tra le Blue Chip del Ftse Mib con un ribasso di oltre il 26%, le tendenza in corso è ribassista. Tuttavia, potrebbe trovare un valido supporto in area 95 €. Sotto questo livello un potenziale punto di inversione potrebbe andare a collocarsi in area 90,89 €. Lo scenario ribassista al completo, poi, è mostrato in figura.

I rialzisti potrebbero avere qualche chance di spingere al rialzo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 97,60 €.

C’è ancora spazio al ribasso per le azioni Recordati: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Recordati (MIL:REC) hanno chiuso la seduta del 27 giugno a quota 42,71 €, in ribasso dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

Per questo titolo azionario il ribasso in corso vede un punto di inversione sul livello 41,08 €. La sua mancata tenuta potrebbe spingere le quotazioni al ribasso secondo lo scenario tracciato in figura.

Il recupero di area 44,12 €, invece, potrebbe favorire un’inversione rialzista.

Letture consigliate

Fare acquisti online non è mai stato così conveniente con questo sistema che fa risparmiare un sacco di soldi

Come viaggiare low cost senza rinunciare al paradiso con queste 5 idee a cui pochi pensano