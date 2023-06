Bagno di soldi dopo l’estate per 4 segni zodiacali che amano collezionare oggetti vintage

Lo stile vintage sta spopolando nella moda e al cinema, gli oggetti sono ricercati dai collezionisti che spendono cifre da capogiro. Alcuni segni zodiacali lo amano più di altri e sono in grado di fare davvero tanti soldi con le aste. Ecco quali sono.

Quando si parla di vintage, si parla di passato, programmi in tv, oggetti e vestiti di quando eravamo piccoli, che ci ricordano l’età più bella che non riusciamo a dimenticare. Alcuni segni zodiacali sono più appassionati di altri, sono nostalgici ma riescono a trasformare questa caratteristica in un ritorno economico.

Il segno del Toro per esempio quando è estate compra abbigliamento vintage perché si sente a suo agio, si sente più sicuro e ha bisogno di originalità. Se siamo del Toro e vogliamo realizzare un guadagno, cerchiamo nei siti d’aste i vestiti firmati degli anni Settanta e Ottanta. Soprattutto quelli Prada. Miuccia Prada è del segno del Toro, ci porterà bene. Scoviamo un affare, un prezzo che non possiamo perdere e proviamo a rivenderlo con la maggiorazione. Oppure guardiamo nell’armadio dei nostri genitori, i vestiti Prada sono sempre stati molto imitati. Se tenuti in ottimo stato e poco usati possono essere rivenduti ottimamente anche con marchi differenti. Il Toro dovrà comprare e vendere abiti vintage per avere un bagno di soldi dopo l’estate.

Giochi anni Ottanta

Anche i Gemelli potranno concludere importanti compravendite. I Gemelli amano il vintage, vivono ricordando le serate spensierate con gli amici con cui avevano molto in comune. Ci si perde di vista con il tempo ma il segno dei Gemelli non dimentica. In casa d’estate ci si intratteneva con i giochi da tavolo, nascevano simpatie, musica in sottofondo e prime cotte estive. Periodi indimenticabili. I giochi da tavolo sono tra gli oggetti del passato che hanno più mercato. Edizioni rare di Monopoli, Risiko, il Subbuteo, sono tutti giochi che i collezionisti cercano. Informiamoci sui prezzi e aspettiamo che l’estate finisca. La fortuna ci aspetterà dietro l’angolo.

L’Acquario è appassionato di vecchi libri. Ama parlare e confidarsi con gli amici, spendere il tempo a discutere su un libro che ha letto, su un nuovo o un vecchio autore. Su internet troviamo tante classifiche dei libri da portare sotto l’ombrellone. Ma dopo l’estate alcune edizioni che abbiamo in casa possono essere messe all’asta. I guadagni saranno da capogiro.

Bagno di soldi dopo l’estate per 4 segni zodiacali che devono vendere

L’Ariete è un segno sportivo che ama collezionare oggetti riguardanti lo sport. Le previsioni per i mesi che seguiranno quelli estivi vedono guadagni importanti derivanti dalla vendita delle raccolte di figurine, album Panini completati, vecchie maglie autografate. Ma anche foto rare di eventi sportivi, locandine e tute da ginnastica degli anni Settanta e Ottanta.

Tutto ciò che è vintage e autografato aumenta il suo valore, i Pianeti sono allineati positivamente per l’Ariete. Saturno, Giove e Marte sono pronti a farci fare il botto con le nostre vendite. Facciamo l’inventario e informiamoci sui prezzi presenti su internet per i nostri oggetti. Non ce ne pentiremo.