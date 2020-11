Quando si arreda casa, arriva il momento in cui tutte le nostre attenzioni vanno riposte nella scelta degli elettrodomestici che semplificheranno la nostra quotidianità. Avere la possibilità di asciugare in maniera meccanica il proprio bucato è una delle maggiori semplificazioni di vita. Per tale motivo nascono le asciugatrici, che ci consentono di avere panni asciutti e freschi in un tempo ristretto. Qualche tempo dopo l’uscita delle asciugatrici, sono state realizzate le lavasciuga, elettrodomestici capaci di lavare e asciugare in un solo colpo. Ma è meglio comprare una lavasciuga o lavatrice ed asciugatrice separate?

I vantaggi nell’acquisto di due elettrodomestici separati

Se il desiderio e la scelta sono quelli di avere due elettrodomestici separati, il maggior beneficio è in termini di funzionalità. Possedere una lavatrice ed asciugatrice separate, consente di avere prodotti che certamente svolgono un unico preciso compito. Due cestelli separati, uno per l’asciugatrice e l’altro per la lavatrice, avranno una resa certo migliore, perché ognuno farà quanto di spettanza.

Il secondo beneficio è in termini di usura; due elettrodomestici separati avranno un grado di usura minore e un funzionamento più prolungato nel tempo. Terzo vantaggio è certamente la capienza di entrambi i prodotti. Si potrà acquistare la lavatrice e l’asciugatrice della grandezza proporzionata alle proprie esigenze. Quando i due elettrodomestici sono unici, lo spazio viene spesso sacrificato a danno di uno dei due.

I vantaggi della lavasciuga unica

Cerchiamo di dare una risposta alla domanda se è meglio comprare una lavasciuga o lavatrice ed asciugatrice separate. Prima, però, è opportuno elencare i benefici derivanti dall’acquisto di un solo elettrodomestico bi-funzionale. Il primo è certamente il costo, in quanto acquistarne due separati richiede maggiore sforzo economico. Il secondo beneficio è lo spazio occupato, specie se la propria attenzione è rivolta ai prodotti slim. Essi si caratterizzano per avere un’ottima resa a fronte di poco spazio richiesto.

Si tratta però di un elettrodomestico che tende ad usurarsi più velocemente, perché deve svolgere il compito di due diversi. Il consiglio è quello di estendere sempre la durata convenzionale della sua garanzia. In questo modo ci si tutelerà dal rischio usura. Quale tra le due opzioni è quindi la migliore? La scelta non può che differire in base alla proprie esigenze personali. Non esiste una scelta migliore o peggiore. Entrambe sono però valide soluzioni che renderanno la propria vita certamente più Smart.