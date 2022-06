Le pulizie di casa in alcuni casi possono prenderci molto tempo. Al di fuori dei lavori ordinari come stirare, spazzare e lavare a terra, uno dei lavori più pesanti riguarda la pulizia delle superfici. Queste hanno bisogno di una cura costante e in alcuni casi anche di trattamenti specifici.

Infatti, ogni materiale deve essere pulito e igienizzato con determinati prodotti affinché il risultato sia buono. Però, i prodotti che troviamo spesso in commercio hanno componenti chimici molto forti che, se usati male, possono rovinare per sempre i mobili. Inoltre, l’uso di sostanze chimiche non è mai un bene per l’ambiente e nemmeno per la nostra salute.

Ecco perché nell’articolo di oggi scopriremo un segreto strabiliante per lucidare il marmo rovinato, soprattutto quello esterno. Questo materiale è spesso utilizzato per rivestire lavandini, cucine e in alcuni casi anche alcuni angoli degli spazi esterni.

Tuttavia, come accade per le superfici in legno, il marmo è soggetto a macchie difficili da togliere. Calcare, unto, cibo, ma anche ruggine e in alcuni casi detersivi possono rovinarlo per sempre. Questo materiale è tanto resistente quanto poroso, questo fa sì che qualsiasi liquido vi cada sopra venga assorbito rapidamente lasciando macchie antiestetiche.

Grazie al trucco geniale che scopriremo tra poco le nostre superfici di marmo torneranno come nuove.

Segreto strabiliante per lucidare il marmo opaco e annerito ed eliminare per sempre le antiestetiche macchie di unto, ruggine e detersivi

Le sostanze che più di tutte rischiano di rovinare il marmo sono:

vino, caffè e limone;

spezie come curcuma e curry;

pomodoro;

olio e unto di vario genere;

candeggina e altri detersivi molto forti;

acqua.

Saremo sorpresi dal vedere elencata anche l’acqua. Purtroppo, pochi sanno che se si lascia evaporare dell’acqua sul marmo questo verrà macchiato dal calcare. Ecco perché il primo consiglio è di non aspettare mai troppo tempo prima di pulire o asciugare il marmo. Contrariamente, avremo macchie di calcare disseminate ovunque, colpevoli di opacizzare il marmo.

Contro questo tipo di macchie potrebbe essere sufficiente passare sulla superficie un panno di lana immerso in acqua calda e poi strizzato bene. Per macchie più aggressive come quelle lasciate dalla salsa di pomodoro o dall’olio sarà più efficace una crema casalinga.

Per prepararla bisogna unire della polvere di pietra pomice con del sapone vegetale, preferibilmente di Marsiglia. Se il marmo è bianco, per un’azione ancor più forte, possiamo aggiungere alla pasta del gesso bianco. Creiamo con gli ingredienti una pasta abbastanza densa e passiamola su tutta la superfice o sulla macchia da eliminare. A questo punto lasciamo agire per 10 minuti e con un panno delicato eliminiamo il residuo. Terminiamo passando un panno imbevuto in acqua calda.

