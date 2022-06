Quando arriva il caldo, cucinare può diventare un peso. Per questo motivo, cerchiamo soluzioni che ci permettano di cucinare velocemente qualcosa che possiamo mangiare anche nei giorni successivi. Ecco perché tornano sulle nostre tavole piatti sfiziosi, ricchi e freschi come l’insalata di riso o di pasta. Ciò che rende così speciali questi piatti è che possiamo arricchirli con ciò che abbiamo a disposizione e personalizzarli come preferiamo. Approfittando dei gustosissimi ortaggi di stagione nel mese di giugno, possiamo preparare un primo piatto sensazionale in pochissimo tempo. Zucchine, pomodori e melanzane sono tra le verdure più versatili di questo periodo utili per preparare contorni, ma anche per impreziosire antipasti e primi piatti.

Ingredienti

400 g di pasta corta;

2 zucchine;

1 melanzana;

250 g di pomodorini;

180 g di tonno;

1 cipolla;

100 g di ricotta salata;

6 foglie di basilico;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Anziché l’insalata di riso proviamo questa veloce e freschissima pasta estiva con zucchine, pomodori e melanzane perfetta da mangiare anche il giorno dopo

Facciamo sgocciolare il tonno dal suo olio. Intanto, mondiamo una cipolla e tagliamola finemente. Trasferiamola in padella insieme ad un filo d’olio extravergine d’oliva. Laviamo con cura i pomodori, le zucchine e le melanzane. Rimuoviamo eventuali peduncoli ed estremità e tagliamoli a tocchetti.

Lasciamo dorare la cipolla ed uniamo tutte le verdure tagliate precedentemente. Regoliamo di sale e pepe e lasciamo cuocere il tutto a fiamma media per circa 5 minuti. Uniamo il tonno precedentemente sgocciolato, lasciamo insaporire per un paio di minuti e spegniamo la fiamma.

A questo punto, portiamo a bollore una pentola d’acqua. Prima di buttare la pasta aggiungiamo il sale e lasciamola cuocere. Scoliamola al dente e trasferiamola in padella insieme al condimento. Dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, serviamo la nostra pasta ricca e golosa. Per guarnire, aggiungiamo una grattugiata di ricotta salata e le foglie di basilico.

Consigli

Anziché l’insalata di riso proviamo questa veloce ricetta davvero deliziosa. Se aggiungiamo al momento la ricotta salata, possiamo consumare questo piatto anche il giorno dopo. Deliziosa anche fredda, questo ricchissima pasta estiva non deluderà nessuno. Se vogliamo dare al nostro piatto un sapore più delicato e meno sapido, possiamo sostituire la ricotta salata con la mozzarella. Se vogliamo invece esaltare la freschezza di questi sapori, aggiungiamo anche qualche foglia di menta fresca quando serviamo il piatto.

